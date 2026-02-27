XG、ワールドツアー継続を発表「慎重に協議を重ねた結果」 プロデューサーがコカイン所持の疑いで逮捕
HIPHOP／R＆Bグループ・XGが27日、ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を継続すると発表した。
【写真】XG、ファンへの感謝と決意のメッセージ「どんなことがあってもXGはXGとして」
公式SNSには「『XG WORLD TOUR: THE CORE』に関してお知らせ」と題した文書が掲載され、「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりました」と発表した。
一方で、一連の騒動を鑑みてチケットの払い戻しについても対応するとし、「今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と伝えた。
最後には「ご来場いただく皆様に安心・安全にお楽しみいただける公演となるよう、引き続き万全の体制で準備を進めてまいります」とファンに呼びかけた。
XGをめぐっては、プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が愛知県内のホテルの一室でコカイン1袋を所持していた疑いで、23日、警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕された。
この事態を受けXGはこれまでに公式SNSで、「私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、一つ一つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです」と今後の活動継続を強調していた。
