わーすた松田美里、等身大の“想い”つづる連載企画 最終回【2nd写真集『想いごと』発売記念】
アイドルグループ・わーすたの松田美里（26）が、2nd写真集『想いごと』（KADOKAWA刊）を3月25日に発売する。写真集の発売を記念して、オリコンニュースでは、松田本人の想いをつづる全4回の連載企画を展開。最終回となる今回は「自分」をテーマに等身大の“想い”を届ける。
【写真】2nd写真集『想いごと』先行カット＆オフショット一覧
▼
皆様こんにちは。松田美里です。
コラム連載も、ついに最終回になりました！
読みに来ていただきありがとうございます。
そして、おかえりなさい。
最終回は、「自分」について書いてみますよ
むっずかしい…いちばん難しい…
周りに素敵な人が多いと自分が霞んで見えてしまう。
このコラム連載で改めて実感しました。
私は人が好きだという事。
そして「人が好き」のうちの「人」にまだ自分が入れていない事にも、気付いていてぇ…
基本的に生まれてずっと、自信が、ないです。
自信を持つこと自体に資格があるかどうか考えてしまい、人一倍自惚れられないんです。すっごい根暗な部分。
好きになって応援してくれるファンの方がたくさんいて、気を許せる人達にたくさん可愛がってもらって生きてる。この自覚があるのにも関わらずネガティブになってしまう所、私のことをよく知る人は今更びっくりしないでしょう。
ただ！やっと！そんな自分を変えたい！と本気で思い始めました!!!
変えられるかはわからないけど、思えるだけ成長ということで笑顔で心臓ドッキンドッキンさせています。ネガティブだったりポジティブだったり忙しい松田美里の「想いごと」コラムの最終回、よろしくお願いいたします！
ごめんなさい、急に変なこと言うのですが
皆さん「スピリチュアル」を楽しむことはありますか？
最近これを「スピる」とか言いますよね。占いを好きな人なんかは大体スピってる人なのかなとか思ったりしてます。
これ、私のことです。
えっと、怪しい記事じゃないのでそのまま読み続けてね笑
結局、気は持ちようなのですから、前向きになれたら勝ち。
だから、占いって根暗にとってすごく助かるんですよ。
じゃあこれ参考に前向きに考えてみよー♪とか、行動してみよー♪ってなれます。
第1回から書いていた中にあった「言霊」。私は、これを今年かなり頑張りたい。
嘘でもいいから自信あるつもりで発言をしていく、口に出していくことが大切...らしい。
去年末から、算命学、タロットカード、手相と、プライベートで横浜へ行ったりお仕事でも占っていただく機会がありまして、たまたま月一で自分の生まれ持った性質や弱点・強みを知る機会が多かった、ここ最近。言われて嬉しかったことがありました。
「あなたはとにかく自信がない人。でもその自信さえ持ってしまえば、なんでも叶う、なんでも乗り越えられる人だよ｣
この一言で自信を持つことを許していいんだ、と気分が軽くなりました。
ただ大丈夫だよって言われたいんじゃなくて、『今後良くなるためにやるべき事として自信を持つ』があると確かに頑張れるなぁって、役目をもらったような感覚になったんです。
そして、意見は言った方がいい、意思は強く持った方がいいそうで
「優しい人なのは充分わかってるからイエスマンはもうダメだよ」とも言ってもらいました。
……占いですよね！？
あまりにもナチュラルに性格当てられちゃってて、ビックリが今、時差で来た。
一人で考え込んで空回りする人代表、へっぽこ松田美里を変えるチャンスは今なんだと拳を握りました。
優しさもただあれば良い訳では無いんだな。
適切なタイミングに程よく優しくいられるようになりたいな
気をつかっちゃって自分も知らない間に苦しくなってたとか
うまく言えなかった悔しさで涙が出てしまうとか
「じゃあこうすればいいのに」って 私を見て器用な人からは思われるかもしれない。
でもそれ、
「こうしたら優しくない人になってしまうんじゃないか」
「今この発言をしたら場の雰囲気を完全に壊してしまいそう」
が恐怖になっていたりします。
飲み込んで解決。
その方が大人だという自己暗示で、自分の感情を無視する事は何度もありました。
気にせず人の心にズカズカと土足で入って汚す人にならなくて良かったとも、その時は思う。
…うーん、これはまだすぐには変われなさそう！笑
正解も不正解もわからなくていいから、もう少しだけ自分のために素直になる場面を増やしていきたいです。
他にも占いでは、
「音楽がすごく好きでしょう？」
と当てられてしまいました...すごい。
アイドルになる前から地元でダンススクールに通っていたし、親の影響でも音楽は私の日常に当たり前にありました。
そうやって好きになったアーティストさん。
その曲を流し、一緒に歌って踊っていた幼少期から大人になるにつれ、親の影響関係なく好きになった音楽はより特別感があってもっと楽しく深く聴けたり。
例えば、
何気なく聴いてた曲の歌詞に急に泣かされたり
心滾らせている時はこの曲で上げてくぞ...とか
...考えてみると、音楽って自分の感情に素直になれる大事な時間として日常で必ず時間を使ってるなぁ。
自分自身、歌って踊っているので、私の活動がそうやって誰かの日常の中に存在するのかと思うと「やってきてよかった」に繋がります
もう一つ、実は前から発想がとても自由人で芸事、芸能のお仕事向いてるよと言っていただけることがよくありました。
その度にやっぱり目に見えない細かなものを感じて解釈したり、表現することが好きだと再認識しています。
「私もそうだと思います^^」とか自信満々に言ってみたいなとも思うんですが
実際その場ではエヘエヘ モジモジ してます。
厳しい世界だけど私は評価されるのが好きです。
へこたれずやって来られているのも、きっとこの世界に好きが詰まってるから。
今年こそ、自分を自分の好きの中に入れるといいな
占いとは関係なくとも若干スピってる私は
「上には上がいる」
「人生諦めも肝心」
「なるようになる」
人生をこの三本立てでやってきました。
ここに新しく「自分のための判断も大事」を入れようと思います
自分を好きになって
そして、自然と自信をもてるようになることを夢見て。
そしてそして、さらに広く色んなものをもっと愛してゆけるように。
松田美里が強くなっていくところ、楽しく見守っていただけたら幸せです！
そんなこんなで全4回、現在の私が考えた「想いごと」
お読みいただき、スーパーありがとうございました！
それじゃあ、ステージで待ってるね
松田美里
■2nd写真集『想いごと』
グアムの美しいロケーションのもと、アイドルグループ「わーすた」の松田美里が贈る、彼女の10年間の歩みと「想い」を込めた集大成となる珠玉の一冊。
【プロフィール】松田 美里（まつだ・みり）
1999年8月2日生まれ、広島県出身。2015年に結成されたデジタルネイティブ世代のアイドルグループ「わーすた（The World Standard）」のメンバー。手先の器用さを活かした衣装製作や、独特の感性で綴られる言葉選び、温かなキャラクターで支持を集める。2026年3月25日に、自身の「想い」を詰め込んだ待望の2nd写真集『想いごと』を発売。
