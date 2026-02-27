超新星、5月に1年半ぶり新作『Ichigo Ichie』発売決定 東京・大阪公演＆リリースイベントも
日本デビュー17年目を迎えるダンスボーカルグループ・超新星（SUPERNOVA）が、約1年半ぶりとなるミニアルバム『Ichigo Ichie』を5月20日に発売することが決定した。
【写真】日本語でインタビューに応じる超新星 ソロカットも
タイトルには、ファンはもちろんのこと、家族・友人・大切な人々との一つ一つの出会いに感謝し、あの日交わした約束や、ともに流した涙、出会えた奇跡を一生の宝物にするという気持ちが込められている。新曲は初夏にふさわしいダンスナンバーからバラード調のラブソングまで全5曲を収録。超新星の今の魅力が存分に詰まった作品となりそうだ。
本作は、初回限定盤と通常盤（ともに超新星ジャケット盤）に加え、メンバーソロジャケット限定盤5種の計7形態。ECサイト限定の豪華BOXも販売される予定となっている。
5月29・30日には東京・大阪で、本作収録の新曲を披露するライブツアー『超新星Special Live 2026 -1go 1yeeh-』を開催。5月21日からはアルバムのプロモーションイベントも実施予定となっている。
■『超新星Special Live 2026 -1go 1yeeh-』
【東京公演】
会場：せたがやイーグレットホール（世田谷区民会館）
日時：5月29日（金）
1部：13：30開場／14：30開演
2部：17：00開場／18：00開演
【大阪公演】
会場：東京建物 Brillia HALL 箕面（箕面市立文化芸能劇場）
日時：5月30日（土）
1部：開場13：30／開演14：30
2部：開場17：00／開演18：00
■プロモーションイベント
5月21日（木）：東京エリア2ステージ予定
5月22日（金）：東京エリア2ステージ予定
5月23日（土）：クラ徳ショップ購入者イベント
5月24日（日）：千葉エリア2ステージ予定
5月26日（火）：東京エリア2ステージ予定
5月27日（水）：オンラインイベント実施予定
5月31日（日）：兵庫エリア2ステージ予定
6月1日（月）：大阪エリア1ステージ予定
