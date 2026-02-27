足立梨花＆北香那、テレ東ドラマにゲスト出演 3・5スタート『旅と僕と猫』 足立「ぜひ癒やされて」
俳優の足立梨花と北香那が、テレビ東京で3月5日にスタートする木ドラ24『旅と僕と猫』（毎週木曜 深0：30）にゲスト出演することが27日、発表された。
【写真】猫に癒される〜中川大輔主演ドラマのメインビジュアル
本作はカメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。猫神は中川大輔が演じる。
公開されたメインビジュアルには、旅先で出会った猫を愛しそうに抱っこする、優しい笑顔の猫神。キラキラと輝く海が、旅の素晴らしさを表現している。
第1話のゲストには足立、第2話には北の出演が決まった。足立は飼い猫・マルを探す途中で猫神と出会い、引っ越しのストレスでマルが逃げ出してしまったのかと心配している加賀美優花を演じる。北は猫神の中学時代の初恋の相手である白石藍里の役を務める。
主題歌には、眉村ちあきの「全くただ、私なだけ」が決定。独自の表現力と高い歌唱力が幅広い支持を得ている眉村がドラマを彩る。
■足立梨花 コメント
お仕事の都合で引っ越し、逃げてしまった飼い猫マルを探しているのですが、知らない土地で不安もたくさんで気が気じゃないなと、その中で猫神さんに出会えたことは希望でした。中川さん演じる猫神さんだからこその安心感が映像からにじみでています。日々お疲れの身体に、かわいいねこちゃんたちと猫神さんの温かい交流、そして旅をしたくなる町並みにぜひ癒やされてほしいです。
■北香那 コメント
主人公の初恋相手、藍里を演じました。藍里は失恋で傷心の中、主人公と再会するのですが、そこから展開される優しくてちょっぴり切ない物語です。撮影現場に猫さんが居てくれるとこんなにも場の空気が癒やされるのだなぁとしみじみ…！腕の中で落ち着いてくれた瞬間や、目が合う瞬間、その一瞬一瞬がとても愛おしい撮影時間でした。見てくださる皆様にもそんな温かい撮影現場の雰囲気が伝わるとうれしいです。楽しんでみていただけますように。
■眉村ちあき コメント
こんなに癒やされる物語の主題歌に、私が作った曲が決まるなんてとても幸せです涙涙 この曲は、その日あなたがあなたでいられることがどれだけ美しいことなのかを伝えたくて作りました。素直でいたり、ご飯を食べたり、怪我したり。暮らしの中で大切なことを、日光が溶け込むような音色で表してみました。どの季節に聞いてもきっとあなたに寄り添ってくれます。「旅と僕と猫」の中で、曲であなたと会える日を楽しみにしています！
【写真】猫に癒される〜中川大輔主演ドラマのメインビジュアル
本作はカメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。猫神は中川大輔が演じる。
第1話のゲストには足立、第2話には北の出演が決まった。足立は飼い猫・マルを探す途中で猫神と出会い、引っ越しのストレスでマルが逃げ出してしまったのかと心配している加賀美優花を演じる。北は猫神の中学時代の初恋の相手である白石藍里の役を務める。
主題歌には、眉村ちあきの「全くただ、私なだけ」が決定。独自の表現力と高い歌唱力が幅広い支持を得ている眉村がドラマを彩る。
■足立梨花 コメント
お仕事の都合で引っ越し、逃げてしまった飼い猫マルを探しているのですが、知らない土地で不安もたくさんで気が気じゃないなと、その中で猫神さんに出会えたことは希望でした。中川さん演じる猫神さんだからこその安心感が映像からにじみでています。日々お疲れの身体に、かわいいねこちゃんたちと猫神さんの温かい交流、そして旅をしたくなる町並みにぜひ癒やされてほしいです。
■北香那 コメント
主人公の初恋相手、藍里を演じました。藍里は失恋で傷心の中、主人公と再会するのですが、そこから展開される優しくてちょっぴり切ない物語です。撮影現場に猫さんが居てくれるとこんなにも場の空気が癒やされるのだなぁとしみじみ…！腕の中で落ち着いてくれた瞬間や、目が合う瞬間、その一瞬一瞬がとても愛おしい撮影時間でした。見てくださる皆様にもそんな温かい撮影現場の雰囲気が伝わるとうれしいです。楽しんでみていただけますように。
■眉村ちあき コメント
こんなに癒やされる物語の主題歌に、私が作った曲が決まるなんてとても幸せです涙涙 この曲は、その日あなたがあなたでいられることがどれだけ美しいことなのかを伝えたくて作りました。素直でいたり、ご飯を食べたり、怪我したり。暮らしの中で大切なことを、日光が溶け込むような音色で表してみました。どの季節に聞いてもきっとあなたに寄り添ってくれます。「旅と僕と猫」の中で、曲であなたと会える日を楽しみにしています！