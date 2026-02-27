今月14日、盗んだトラックで当て逃げを繰り返していたとみられるアメリカ国籍の男が、無免許過失運転傷害などの疑いで、警視庁に再逮捕されました。

【写真を見る】「事故時はゲームの中にいるようで現実かわからず…」トラック盗み無免許ひき逃げ・当て逃げ8件か 米国籍の男を再逮捕 警視庁

再逮捕されたのは、アメリカ国籍のモリナーリ・アーサー・パーカー容疑者（41）です。

モリナーリ容疑者は、今月14日、江戸川区でトラックを無免許で運転し、バイクの男性（30代）をひき逃げして軽傷を負わせた疑いがもたれています。

モリナーリ容疑者は、この1時間ほど前に千代田区でトラックを盗み、その後、文京区や台東区などで合わせて7件の当て逃げ事故を起こしたとみられていて、今月16日に江戸川区での当て逃げの疑いで逮捕されていました。

取り調べに対し「成田空港に行くため運転した。事故を起こしたときは、ビデオゲームの中にいるような感覚で現実かわからない」などと容疑を一部否認しています。

警視庁は、責任能力の有無も含めて調べる方針です。