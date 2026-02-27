小手伸也、舞台初主演が決定「ちょっと信じられないです」 6月上演『コテンペスト』【コメント全文】
俳優の小手伸也が、6月に上演される舞台『コテンペスト』の主演を務めることが27日、発表された。小手は舞台初主演となる。
【写真】長澤まさみの結婚を発表で、小手伸也が投稿した“ご報告”
劇団「拙者ムニエル」の主宰であり、『私のホストちゃん』『けものフレンズ』『家政夫のミタゾノ THE STAGE』などの作品を手掛ける村上大樹氏が書き下ろした新作コメディ。「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」として、第1弾でシェイクスピアの傑作『テンペスト』を大胆に翻案・脚色した。
地方都市のうらぶれたスナックが舞台で、元大女優のママ・ミチコがかつて自分を陥れた人々への復讐を誓っていた。常連客の細木（小手）は、彼女の暴走を止めようとするも、なぜか毎回復讐に加担するはめに。小心者の細木が目覚めていく“特殊能力”とは。シェイクスピアをベースに、爆笑必至の本格コメディが幕を開ける。
小手のほか、片桐仁、崎山つばさ、松田凌、AOI（WHITE SCORPION）、井澤勇貴、土本橙子、佐藤真弓、津村知与支（モダンスイマーズ）、久ヶ沢徹、鈴木保奈美が脇を固める。
6月27日〜7月7日に東京・本多劇場、7月17〜19日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで上演される。小手は「気心の知れた演劇の聖地、思い出深い本多劇場でまさかの僕が座長公演？主演で？ちょっと信じられないです」とコメントした。
■小手伸也 コメント
気心の知れた演劇の聖地、思い出深い本多劇場でまさかの僕が座長公演？主演で？ちょっと信じられないです。元々は「50歳も過ぎたし、そろそろ本格的にシェイクスピアに挑んでも許されるのでは？」といった思いから始まった企画でしたが、鈴木保奈美さんが何故か前のめりに出演を快諾してくださったあたりから、企画が「祭」の様相を呈してきて、正直主演自体が怪しい座組が完成してしまいました(笑)。最早座長というよりチャレンジャーです。テレビではお見せできない全身全霊のフルスロットルで挑みます！ご期待ください！
■鈴木保奈美 コメント
小手さんとは何度か共演させていただいているのですが、結局どんな人なのか、いつもよくわからないのです。
今度こそ正体を見てやろうと思います。わたしの正体はバレないように、なんとか乗り切りたいものです。
■村上大樹氏 コメント
本多劇場、小手伸也主演、シェイクスピア。すごい要素がそろってしまった。かつて小劇場すごろくのゴールと言われた本多劇場に劇団で初進出を果たした25年前、その時すでに小手伸也は濃厚に仕上がっていた。濃厚で過剰で強烈。今でこそテレビでカワイイおじさん的な扱いも受けているが、小手伸也の本質は「狂気」だ。そんな小手伸也が演劇の神様・シェイクスピアの世界で巻き起こす嵐。テンペスト。いやコテンペスト！これはシェイクスピア作品を大胆に翻案した、まじめで濃厚なコメディです。
【写真】長澤まさみの結婚を発表で、小手伸也が投稿した“ご報告”
劇団「拙者ムニエル」の主宰であり、『私のホストちゃん』『けものフレンズ』『家政夫のミタゾノ THE STAGE』などの作品を手掛ける村上大樹氏が書き下ろした新作コメディ。「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」として、第1弾でシェイクスピアの傑作『テンペスト』を大胆に翻案・脚色した。
小手のほか、片桐仁、崎山つばさ、松田凌、AOI（WHITE SCORPION）、井澤勇貴、土本橙子、佐藤真弓、津村知与支（モダンスイマーズ）、久ヶ沢徹、鈴木保奈美が脇を固める。
6月27日〜7月7日に東京・本多劇場、7月17〜19日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで上演される。小手は「気心の知れた演劇の聖地、思い出深い本多劇場でまさかの僕が座長公演？主演で？ちょっと信じられないです」とコメントした。
■小手伸也 コメント
気心の知れた演劇の聖地、思い出深い本多劇場でまさかの僕が座長公演？主演で？ちょっと信じられないです。元々は「50歳も過ぎたし、そろそろ本格的にシェイクスピアに挑んでも許されるのでは？」といった思いから始まった企画でしたが、鈴木保奈美さんが何故か前のめりに出演を快諾してくださったあたりから、企画が「祭」の様相を呈してきて、正直主演自体が怪しい座組が完成してしまいました(笑)。最早座長というよりチャレンジャーです。テレビではお見せできない全身全霊のフルスロットルで挑みます！ご期待ください！
■鈴木保奈美 コメント
小手さんとは何度か共演させていただいているのですが、結局どんな人なのか、いつもよくわからないのです。
今度こそ正体を見てやろうと思います。わたしの正体はバレないように、なんとか乗り切りたいものです。
■村上大樹氏 コメント
本多劇場、小手伸也主演、シェイクスピア。すごい要素がそろってしまった。かつて小劇場すごろくのゴールと言われた本多劇場に劇団で初進出を果たした25年前、その時すでに小手伸也は濃厚に仕上がっていた。濃厚で過剰で強烈。今でこそテレビでカワイイおじさん的な扱いも受けているが、小手伸也の本質は「狂気」だ。そんな小手伸也が演劇の神様・シェイクスピアの世界で巻き起こす嵐。テンペスト。いやコテンペスト！これはシェイクスピア作品を大胆に翻案した、まじめで濃厚なコメディです。