中京テレビ『人間研究所』最終回SP、“番組終了”の真相調査 佐久間宣行が局内の対立に本音「評価基準が…」

中京テレビ『人間研究所』最終回SP、“番組終了”の真相調査 佐久間宣行が局内の対立に本音「評価基準が…」