中京テレビ『人間研究所』最終回SP、“番組終了”の真相調査 佐久間宣行が局内の対立に本音「評価基準が…」
中京テレビ・日本テレビ系『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!』の3月4日放送回は、『人間研究所』最終回スペシャル第1夜を送る。
【写真】“使いたくない”タレントの特徴を語る佐久間宣行氏
レギュラー放送開始から約1年となる今年3月での番組終了に納得できず、ホモサピに説明責任を問う動物MC陣。番組は「なぜ」「どのように」終了が決まったのか？実際の証言をもとに作成した再現VTRで“番組終了のリアル”を研究する。
まずは制作ホモサピの言い分を研究。さかのぼること9ヶ月前…“番組継続の第一関門”とも言える10月改編を乗り切り、唯一無二の番組作りに意気込む制作陣。目標視聴率を突破し、見逃し配信のランキング入りも達成。手応えを感じたプロデューサーと総合演出は、話題性とコアなファン獲得のため、深夜番組らしいハードな企画＆過激なキャスティングへ舵を切っていく。この調子で4月改編突破も容易と判断していたが…。
テレビ局のリアルな裏側に、気づけばVTRに引き込まれていたスタジオ一同。ヒカルも「他局のメイクさんからも『おもしろいですね』って言われた」と証言。ニイヤマ（新山）は「SNSも盛り上がってた。だから、そこの民度なんすかね…」と、番組のファンをバッサリ（!?）。
続いて“テレビ局の司令塔”編成部の言い分を研究する。編成部とは、どの時間にどの番組を放送するか、番組の継続・終了も決める重要な部署。制作ホモサピが番組継続を信じて疑わない一方、編成ホモサピの間では「視聴率は安定してきているのですが…」と不穏な空気。さらに、編成の若手ホモサピからプロデューサーへ「そりゃ気遣いますよ。演出方法に口出すと…」と不満が爆発、衝撃告白にムラシゲ・アンナ（村重杏奈）も「これ放送していいんですか？」と驚がくする一幕も。
テレビ局で起こりがちな制作と編成の対立について、プロデューサー族の専門家、サクマ・ノブユキ（佐久間宣行）は「番組の評価基準が…」と本音を語る。意見の食い違いに拍車をかける原因とは。番組終了の責任はリュウとヒカルにある（!?）。ヤケクソな最終回に、さすがのリュウも「イカてんだろ、マジで！」と呆れ、リョウチャン（良ちゃん）は上層部にかみ付く。果たして番組終了の真相とは…。
【出演】
MC：ニホンザルのリュウ（ロバート・秋山竜次）
研究員：ブルドッグのヒカル（伊集院光）
ゲスト研究員：マイクロブタのリョウチャン（鬼越トマホーク・良ちゃん）
ホモサピゲスト：村重杏奈、新山（さや香）
