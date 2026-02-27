MLBホワイトソックスの村上宗隆選手が、日本時間27日に出場予定だったオープン戦をコンディション不良のため欠場しました。

球団によると村上選手は、侍ジャパン合流前の最後のオープン戦に、「3番・一塁」で出場が予告されていましたが、全身の倦怠感を訴えたことと、翌日には日本へのフライトも控えていることから、ウィル・ベナブル監督の判断により欠場となりました。

試合開始前に取材に応じた村上選手は、まず欠場の理由を「連日休みなくやってたんで、疲れも溜まっていましたし、自分の体力的にも、打席の感覚とかも悪くはないので、とりあえず明日フライトなんで、そっちを優先しました」と語りました。

続けて「毎日こう休みなく練習があるので、気を抜く時間もなかったですし、その点で言うとやっぱり、こう常に気を張った状態で、新しい刺激の中で練習してたので、自分が思ってるより疲れは溜まってたのかなとは思います」と明かし、具体的に疲れがたまっている部分について聞かれると「心も体も。でもWBCにしっかりコンディションよく出るための調整だと思ってるので」と不安はない様子をみせました。

疲れはたまっているものの、ここまでの調整には納得している村上選手。「バットの振れるところもそうですし、走る方も、守備の方も全てにおいて準備はできたかなと思ってます」と改めて述べ、WBCで日の丸を背負うことについては「すごく光栄なことですし、自分の中で誇りに思えること」と話しました。またホワイトソックスのチームメートからは「グッドラック」とか「見てるよ」と声をかけられたことも明かし、日本のために勝利に貢献する決意を語りました。