国会では27日から来年度予算案の実質審議が始まりました。衆議院の解散・総選挙で審議入りが大きく遅れた予算案ですが、高市首相は年度内成立を目指す構えを崩していません。中継です。

委員会は与党・自民党の質問から始まりました。トップバッターの小林政調会長は安全保障や皇室典範など高市政権の重要政策について今後の方針をただしました。

自民党・小林政調会長

「皇室典範の改正について、私自身は男系継承前提としなければならないと考えておりますけれども、この点についての高市総理の見解をお聞かせください」

高市首相

「有識者会議の報告でも、そうなっておりますけれども、皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切とされてます。政府としても、私としても、この報告を尊重致しております」

また、政府が年内に予定している国家安全保障戦略など3文書の改定をめぐり、高市首相は「経済安全保障の重要性が高まっている状況も踏まえ、主要な課題としていく」と述べました。

そして、中道改革連合の小川代表が質問に立っています。26日に初会合を開いた「社会保障国民会議」について「消費減税と給付付き税額控除を切り分けるならば会議への参加についてこの場で前向きに表明することも可能」と迫りました。これに対して、高市首相は給付付き税額控除の議論だけに加わる形でもかまわないとして改めて会議への参加を呼びかけました。