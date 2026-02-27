【ソニー・インタラクティブエンタテインメント：報酬プログラムの改定】 2月26日 発表

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2026年4月1日より報酬プログラムを改定し、新卒正社員入社者の初任給を引き上げると発表した。

プレイステーションブランドを展開するSIEが新卒初任給の引き上げを発表。今回の改訂で、学士卒は年俸510万円（月額42.5万円）、修士了は年俸552万円（月額46万円）、博士了は年俸576万円～（月額48万円～）となる。なお、博士了については専門性や経験などに応じて、個別に設定する場合もあるとしている。

SIEは「新卒社員も早い段階から責任あるプロジェクトに関わり、国内外のチームと協働しながら経験を積むことができる」と明かし、今回の報酬プログラムの改定は、その挑戦を後押しするための土台づくりの一貫と発表。人事総務部門VPの栗田麻子氏は「今回の改定は優秀な人材がキャリアをスタートする場としてSIEを選び、グローバルな組織での挑戦と成長を支援することを目的としています」とコメントしている。

SIEが展開する最新ゲーム機「PS5」シリーズ

