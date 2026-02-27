ジャッジが米メディアに明かしたWBCへの思い

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、米国代表の主将として臨む第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて心境を明かした。米スポーツ局「MLBネットワーク」が26日（日本時間27日）、SNSでインタビュー動画を公開。「みんなかなり気合が入ってるし、ワクワクしているよ」と大会への意欲を口にした。

同メディアが公式X（旧ツイッター）で公開した動画で、WBCに向けた理想的な調整ペースについて問われたジャッジは「ここ最近はだいたい1試合おきに出場していると思う。1試合3打席くらいかな。（WBC）出発前に（1試合につき）6〜7イニングくらい出場できれば、すごく良い状態で臨めると思う」とコメント。順調にステップを踏んでいることを明かした。

ヤンキースでも主将を任されており、インタビュアーから米国代表とどちらの責任が重いかと問われると「いい質問だね。難しいな」と苦笑い。「ヤンキースのキャプテンになって数年経つけど、大きな責任と重圧、そして大きな期待も背負っている。米国代表のキャプテンはまだ経験がないから、WBCが終わった後のほうがより良い答えができるかもしれない」と、自身にとっても未知の領域である重役への思いを吐露した。

それでも、米国代表のユニホームを背負うことへのプライドは揺るぎない。「自分の国を代表する機会なんだ。あの場所に立ち、赤、白、青（のユニホーム）を身にまとい、観客席に米国国旗が揺れるのを見る。最高のものになるだろうね」と胸を高鳴らせる。最強軍団を束ねる主砲は、決戦の舞台を見据えていた。（Full-Count編集部）