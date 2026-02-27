MY FIRST STORY、活動休止を発表「いつか戻って来る日まで」
【モデルプレス＝2026/02/27】ロックバンド・MY FIRST STORYが2月26日、活動休止することを公式サイトにて発表した。
【写真】マイファス、2017年の圧巻ステージの様子
公式サイトでは「‐お知らせ‐」とした文書を公開し、「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンドを休止する事を決断致しました」と説明。「いつか戻って来る日まで」という一文で締めくくっている。
MY FIRST STORYは2011年に結成し、現在はHiro（ボーカル）、Teru（ギター）、Nob（ベース）、Kid’z（ドラム）の4人で活動。2025年8月には「Hiroの喉の不調」により「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025」愛知・COMTEC PORTBASE公演のライブ中盤で開催を中止・翌日公演を延期することを発表していた。（modelpress編集部）
