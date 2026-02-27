“きちんと見え”と“こなれ”の良いトコどり！？【40・50代】にドンピシャ♡「軽めプチウルフ」

落ち着いたボブの印象を残しつつ、レイヤーでさりげない動きを加えた「プチウルフ」は、大人世代の日常になじみやすいスタイル。首元に向かう毛流れを調整することで、シルエットにメリハリを演出しながら全体をスッキリと見せる効果が期待できます。今回は「TIECHEL 表参道」のスタイリスト@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、“きちんと見え”と“こなれ感”の両立が狙える、軽めのプチウルフスタイルをご紹介します。

初めてでも挑戦しやすい！ 上品ベージュのプチウルフ

ベージュカラーの上品なプチウルフボブ。ストレートタッチのトップは長めに残してナチュラルに内側へ流し、ベースを控えめに外ハネさせることで、ウルフ特有の個性を抑えて柔らかく仕上げています。派手な変化を避けつつ、さりげなく今どきなニュアンスを取り入れたい人や、ウルフヘア初心者さんにもオススメのスタイルです。

すっきり整う、暖色ブラウンのプチウルフボブ

あたたかみのあるブラウンが血色感を添えてくれそうな、短めのプチウルフボブです。トップをふんわりと内側へ入れ、首元でキュッとくびれを作ることで、メリハリのあるシルエットを実現しています。ベースにプツッとしたライン感を残しながら外ハネさせることで、軽やかさをプラス。

ラフなプチウルフボブなら、クセも活かせそう◎

赤みを抑えたブラウンで仕上げた、ラフな質感が魅力のプチウルフ。トップはゆるやかな動きをつけながら内側におさめ、ベースをくびれさせて少しだけ外ハネに。全体をコンパクトにまとめているため、地毛のクセも活かしやすく、ナチュラルにこなれた雰囲気に仕上がります。

深みブラウンの短めプチウルフ

こっくりと深みのあるブラウンを採用した、ミニボブレングスのプチウルフ。トップは毛束感を意識して内側に流し、ベースはタイトに絞ってから外ハネさせることで、スッキリ感と女性らしさを両立しています。首まわりがもたつかないため、これからの季節の装いにもフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里