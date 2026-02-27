¡Ö¥Ø¥¤¡¢¥´¥Í¥Æ¥ë¡ª¡×»ø¥Ê¥¤¥ó¤¬µÜºê¹ç½É¤Çº´Æ£µ±ÌÀ¤ò¡Ö¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥¸¥ê¡×¤â¡ÄÎ¢¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö°¦¾ð¡×
¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Á¡©¡×
°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡ËÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ä©¤àWBC½éÀï¡Ê£³·î£¶Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¡££²·î24Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿µÜºê¤Ç¤Î¹ç½É¤Ç¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¹¤¤¡Ø¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ù¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤òÏ¢È¯¡£ºô±Û¤¨¤ÎÅö¤¿¤ê¤â¤±¤Ã¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ç¤ÏNPB¤Î¸ø¼°µå¤¬¡ÈÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç»È¤ï¤ì¤¿WBCµå¤Ï¤½¤ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈô¤Ó¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ø¤ä¤ê¤¬¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ï¡Á¡Ù¤ÈËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿µ¼Ô¡Ë
£²·î22¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤Ï£²»î¹çÂ³¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê£³°ÂÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºå¿À¤Èº´Æ£¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ï¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾Á°¤Î£±·îËö¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢ºå¿À¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Ë¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤Î³èÌö¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥ª¥Õ¤Ë¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤Ã¤¿º´Æ£¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤è¤¦¡¢¼þ°Ï¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥µ¥È¥Æ¥ë¡Ù¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ä¼óÇ¾¿Ø¤¬¡Ø¥Ø¥¤¡¢¥´¥Í¥Æ¥ë¡ª¡Ù¤ÈÂç¥¤¥¸¥ê¡£¤È¤¯¤ËÆ±¤¸ÆâÌî¤ò¼é¤ëÀèÇÚ¤ÎÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê33¡Ë¤ä¾¾ÅÄÀë¹ÀÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ê42¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡Ø¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Á¡ª¡©¡Ù¤È½Å¤Í¤Æ¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£º´Æ£ËÜ¿Í¤Ï¸À¤¤ÊÖ¤¹¤É¤³¤í¤«¡Ø¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¾Ð´é¤ÇÊÖÅú¡£
ÌµÏÀ¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëº´Æ£¤Î¸ò¾Ä¤òÒë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Çº´Æ£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤Ï¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ËÜÈÖ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡£¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤È¸«¤Ê¤·¤¿ºå¿ÀµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¥µ¥È¥Æ¥ë¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ø¥Ê¥¤¥ó¡£¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Ãç´Ö¤«¤é¤Î°¦¾ð¤òÎÈ¤Ë¡¢º´Æ£¤ÏÌ´¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë¤«¡½¡½¡£