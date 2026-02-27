いいのみーーーっけ♡【セリア】寒い冬に1つは持っておきたい！！「あったかグッズ」

冬の寒さによる体の冷えが気になる時には、【セリア】の「あったかグッズ」に頼ってみて。身に着けることで、温かさを感じられるようになる便利なアイテムがラインナップ中。寒さが気になるおうち時間やお出かけ時の冷え対策として、手軽に取り入れられそうです。今回は、手首や足首をピンポイントで温めるのに役立つセリアの「あったかグッズ」をご紹介します。

手や足が冷えやすい人は要チェック！

インスタグラマー@100kin_magさんが「寒い冬に1つは持っておきたい」と推している「ホットバンド」。1袋に2枚入っている、使い捨てタイプのあったかアイテムです。バンドのように手首や足首に巻きつけて使用でき、温めながら作業もしやすそうなところも嬉しいポイント。手や足が冷えやすい人は、ぜひ試してみて。さらに、ホワイトムスクの香り付きで、気持ちもほっこり温まるかも。

風が強い日のお出かけにも◎

手首と足首に使える、「婦人手首足首ウォーマー 発熱」。シンプルなのでファッションテイスト問わず合わせられ、通勤時にも気兼ねなく使えそうです。@ftn_picsレポーターともさんいわく「汗などの湿気を熱に変換する、吸湿発熱タイプ」とのことで、薄手ながら服の隙間を埋めてしっかりと包んでくれそうです。風が強い日のお出かけにも役立つはず。

