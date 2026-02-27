猫が家族を好みで区別する3つの理由

猫の好みは、単純に「誰が一番かわいがっているか」という気持ちだけでは決まりません。毎日、家族一人ひとりを観察した上で評価をして、それが猫自身に合っているかどうかまで見ているのです。

ここからは、その理由を見ていきましょう。

1.日常的なケアによる信頼度

猫は自分の生活基盤をとても重要視しています。そのため、ごはんの準備や水の交換、トイレの掃除といった日々の「生存に不可欠なサポート」を日々継続してやってくれる人を、重要なパートナーとして認識します。

特に食事という生存欲求を満たしてくれる家族は、多くの場合で名前を呼び、声をかけ、満足するまで食べ物を与えてくれる、まるで母猫のような存在です。

逆に、食事を与えても猫の食べたいタイミングでなかったり、食事中に無理に干渉したり、トイレ中に掃除を始めたりするようでは嫌われてしまいます。病中の強制給餌や検査用の尿採取などは重要なケアですが、ほかの部分でフォローしてあげないと信頼関係が傷つくこともあります。

2.声や動作による安心感

猫の本能では、急な動きに刺激されることから、動作が穏やかで落ち着いて話す人の方が好かれる傾向にあります。人間でもバッ、バッと勢いよく動く人や大きな声を出す人には「急いでいるのかな」「慌ててるのかな」というような通常ではないという認識をするように、猫も急な動きには、警戒してしまうからです。

大きな声や低く威圧的なトーンで話しかけたり、素早く手を伸ばしたりするような人は、たとえ家族であっても、猫は身を守るために距離を取りたいと感じるのです。

猫も飼い主の不機嫌など、ちょっとした一時的な変化は理解できます。しかし、こうした行動が日常的になっている相手のことは、避けるようになってしまうのです。

3.個体差に合わせた接し方

一緒に暮らしていても、猫の暮らしは人とは異なる部分があるため、猫の様子を観察してタイミングを合わせられる人は好かれます。特にその猫の性格や気分を見極められれば、猫からの信頼度は高くなるでしょう。

たとえば、猫が甘えたいときにはゆっくり時間を取ってコミュニケーションをとり、ひとりでいたいときには、そっとしておくなど、猫を優先してくれる人が好まれます。

逆に、どんなに猫をかわいがっていても、一方的に構う人は猫から避けられがちです。歩いている猫を急に抱き上げたり、嫌がっているのにいつまでも撫で続けたりする行動は、猫にストレスを与えるので敬遠されてしまいます。

愛猫との関係を改善するヒント

「実は飼っている猫との関係がイマイチ」という人は、猫のためにもぜひ関係の改善をしていきましょう。

愛猫との関係を改善するには、猫の警戒心やそのときの気分を最優先に考えましょう。「たかが猫」だとは思わずに、チヤホヤしすぎるくらいで構いません。猫がいるときは、足音・物音・話し声も抑えて猫の反応を見ながら行動しましょう。

もちろん、ふれあいの時間も大切です。しかし、無理に触れたりせず、名前を呼んで猫が近づいてきたときに穏やかに応じる姿勢が重要です。もし、ほかの家族が日常的なお世話をしているなら、その一部を引き受けるのも良いでしょう。ただし、猫は「予測可能な生活リズム」を好むため、同じ時間に食事やトイレ掃除をすると、猫はちゃんと認めてくれるでしょう。

また、遊びの時間は信頼を構築するのに最適な時間です。愛猫の好みのおもちゃで短時間でも集中して遊ぶといった積み重ねで愛猫との関係を良くしていきましょう。

まとめ

同じ家族の中でも、猫が好んで寄り添う人とそうでもない人がいることはよく知られています。多くの場合で「食べ物を与えているから」と考えられますが、実はそれだけではなく、全体の行動や動作や気配りなどその人そのものを猫が評価した結果なのです。

もちろん、何の世話もしていないのに好かれる家族や、仕事や家事の合間に猫の世話までキッチリしている家族があまり好かれないなど、人間側から見て、少々納得できないこともあるかもしれません。

猫はマイペースだといわれますが、決してひとりで好き勝手なことをしているわけではなく、家族全体を見回した上で自分らしい暮らし方をしているに過ぎないのです。猫好みの生活を心がけることで、愛猫からの評価もリセットされ、今よりずっと仲良く親密な関係になれるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)