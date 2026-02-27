2月27日のカリアリ戦でメンバー入りの可能性

イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶の復帰が近づいているようだ。

現地時間2月27日に行われる第27節のカリアリ戦を前に、複数の地元メディアが報じている。

昨年11月に行われたACミラン戦で左手を負傷した鈴木は、日本に戻って手術やリハビリを行い、1月にイタリアへ戻ってチームに合流していた。これまでも全体練習への復帰が報じられていた鈴木だが、いよいよ公式戦でも姿が見られるかもしれない。

現地メディア「Parma Today」によると、パルマを率いるカルロス・クエスタ監督は第27節のカリアリ戦に向けた会見のなかで、メンバー入りする可能性があることを認め、「選手起用については、いつも通りに判断する。今週、彼は全体練習を行ったし、しっかりと見極めたい。試合ごとに誰がプレーするかを判断する」と説明した。

またクラブ専門サイト「Parma Live」もクエスタ監督が「出場可能かどうかという点では、チルカティと鈴木が復帰していて、明日の試合にも帯同するだろう。誰がプレーするかは、私が正しいと判断したことに基づいて私たちは決定する」と、前日の練習までしっかり状態を確認すると語っている。

30歳指揮官が復帰を示唆した日本代表の守護神。約3か月ぶりのピッチに立てるか、注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）