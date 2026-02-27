バスケットボール・林咲希インタビュー

バスケットボール日本代表として、東京大会とパリ大会で五輪連続出場を果たした林咲希（富士通レッドウェーブ）が、「THE ANSWER」のインタビューに応じた。体脂肪率を気にして極端な食事制限をしていた過去もあったが、現在は正しいエネルギー補給を身に着け、「ご飯を食べることが怖くない」状態になっているという。自分に必要な食事・栄養を知り、パフォーマンスやケガの予防につなげる重要性などについて語った。（取材・文＝長島 恭子）

◇ ◇ ◇

「30歳を超えてから、体の変化を感じる」。そう話すのはバスケットボール女子日本代表の林咲希。3月に31歳を迎える。

「プレーの面で言うと、20代の頃のような爆発力が出なくなりました。まったく出ないわけではありませんが、その（爆発力の）波が時々になった、という感じ。今後は練習やトレーニングはもちろん、食事やオフの過ごし方がより重要になると考えます。

『動けなくなっている』と感じれば、メンタルにも（影響が）くる。自分に起こる変化に執着せず、バスケに取り組むこと。そして、チームにいい影響を与えられるよう、ポジティブな考えを持ってプレーをすること。それが今年の一番の目標です」

ENEOSサンフラワーズからレッドウェーブに移籍して3シーズン目。前シーズンはケガに苦しんだ。リハビリに励むなか「30歳を迎える前に、食事からきちんと取り組みたい」と個人的に公認スポーツ栄養士と契約。この1年間、体の変化をつぶさに見ながら取り組んでいる。

「栄養士の方とは、血液検査の数値も確認しながら、自分には何が足りないのか、どんなものを食べればよいのかを、一緒に考え、取り組んでいます。コンディションを体の内面（数値）で見るのは初めての経験。自分に足りないものが明確になり、発見もすごく多い」

林は以前、体脂肪率を気にするあまり、ご飯（米）の量を極端に制限していた時期があった。大学卒業後、JXサンフラワーズ（現ENEOS）に入団するも、厳しい練習とチームの環境に慣れることに精いっぱい。なかなかプレータイムを勝ち取れない現実に、「入団から4年間はメンタル面の上下が結構あった」という。

厳しいポジション争いに対するストレスが、食事にも影響した。当時、チームは月1回のペースで体脂肪率を測定。コンディショニングのためのルーティンが悪い方向に働き、いつの間にか、体脂肪率の数値に縛られるようになっていった。

「私はもともと、動きの良し悪しでベスト体重か否かを判断できるタイプ。ところが、この頃から体重や体脂肪の数値ばかり気にするようになりました。糖質制限が流行していた影響もあり、『ご飯を食べなければ体脂肪は減っていく』と考え、ごはんやおかずの量を『減らして、減らして』という方向に突き進んでしまった」

さらに2021年、東京五輪後に足部を疲労骨折。「試合に出ていない自分が、果たして試合に出ている人たちよりも食べていいのだろうか？」。リハビリの期間からその疑問が頭から離れず、一食、120グラムのご飯とおかず1品、みそ汁、果物のみという食事が続いた。

そんな時、知人に紹介された栄養士から、「運動量に対し、食事の量がまったく足りていない」と指摘される。「自分は食べる量も栄養も足りていなかったのか」。その時初めて、少ない食事量を自覚することができた。

「エネルギー不足は疲労骨折の要因になること、栄養バランスを整えるためにはもっと食べる必要があると知りました。自分には継続的な食事のサポートが必要だと感じ、その栄養士の方から、個人的にサポートを受けることを決めました」

食事量を増やす怖さを完全には拭えなかったが、まずは専門家のアドバイスに従うことを決めた。栄養士のサポートを受けながら、約半年〜１年かけてご飯の量を120グラムから200グラムまで増やすことができた。

「私は、しっかり食べている時のほうが体が強く、エネルギーも出ると感じている。当時は自分の感覚よりも体脂肪率を気にし始めたことで、『食べないほうがパフォーマンスがいい』と考えるようになり、結果、ケガにもつながったと感じています」

体脂肪率ではなく筋肉量にフォーカスして考えるように

その後、移籍等の事情からサポートを一時中断。23-24シーズンのケガをきっかけに、25年1月から新たな栄養士として、国内のトップアスリートの栄養サポートを行う日大の松本恵教授の下、栄養サポートを再開。現在に至る。

「今はご飯を食べることが怖くない。それが、この1年に起きた一番の変化です」と林。というのも、実は栄養サポートを中断していた最中も、体脂肪率が気になると、ご飯の量を減らしていたという。

「変化のきっかけは、やはり血液検査を基に食事のアドバイスを受けたことです。以前も『体脂肪率ではなく、筋肉量で体の変化をみようね』と言われ続けていましたが、頭ではわかっていたものの、どうしても体脂肪率ばかり気になってしまった。

でも新しい栄養士の方にも『体脂肪率よりも筋肉量を見よう』と同じく言われたこと、そして数値を見ながら『筋肉量をアップするにはどの栄養素が足りないのか？』と話し合うことで、筋肉にフォーカスして考えられるようになりました」

近年、スポーツ界ではREDs（レッズ／Relative Energy Deficiency in Sport）というアスリートの健康状態が世界的に問題になっている。

REDsとはスポーツによる膨大なエネルギー消費によってエネルギー不足を起こし、健康的な生活を維持できない状態を指す。性別を問わず健康に有害な影響をもたらし、パフォーマンスや免疫力の低下のほか、無月経や疲労骨折、貧血、抑うつ状態の要因になる、とIOC（国際オリンピック委員会）は警鐘を鳴らす。

林選手の個人サポートを行う日大の松本教授は、「日本では特に“体重や体脂肪を落とせば動きや記録が速くなる”という思い込みから、『痩せたい』『体脂肪を落としたい』と考える選手が米（ご飯）の量を制限する選手が多く、エネルギー不足になりやすい」と指摘する。

「例えば陸上ではセパレートのウェアが主流だが、女性選手のなかには記録を伸ばしたいという気持ちだけでなく、『腹筋が割れている体に見せたい』と気にするあまり、試合直前にダイエットを始めたり、試合前日に絶食したりする選手もいる。

エネルギーが不足すれば体調不良や脱水、ケガのリスクが高まり、それこそ何のために厳しい練習やトレーニングを積んできたのかわからない。部活動生も含め、アスリートたちには、競技種目に関わらずエネルギー源である主食、糖質を中心に食べてこそ、良いパフォーマンスが発揮できることを忘れないでほしい」と訴える。

林も今は「自分の体に必要であることも理解し、1食250〜300グラムは食べています」と明かす。「体を見る時のポイントを体脂肪から筋肉に変えただけで、『何かを減らす』ではなく『足りないものを補う』という視点で食事を考えるようになり、食べ方が変わりました」。正しいエネルギー補給がパフォーマンスにも好影響を与えることは、より広く周知されていくべきだろう。

■林 咲希 / Saki Hayashi

1995年3月16日生まれ、福岡県出身。ポジションはシューティングガード（SG）。ミニバスのコーチを務めていた父親の影響で、小学2年からバスケットボールを始める。精華女子高卒業後、2014年に白?大に進学。SGとして起用されるようになり、3ポイントシューターとして活躍。4年時にはインカレで優勝し、大会MVPと得点王を受賞した。大学卒業後、WリーグのJXサンフラワーズ（現ENEOSサンフラワーズ）に入団。23年、富士通レッドウェーブに移籍し現在に至る。初の日本代表入りは19年。21年東京五輪では準々決勝（ベルギー戦）の試合終了間際に3ポイントシュートを決めるなど、日本バスケットボール史上初の銀メダル獲得に貢献。24年パリ五輪ではキャプテンとしてチームを率いた。コートネームは『キキ』。



（長島 恭子 / Kyoko Nagashima）



長島 恭子

編集・ライター。サッカー専門誌を経てフリーランスに。人物インタビュー、ヘルスケア、ダイエット、トレーニングの分野を軸に、雑誌、書籍等で編集・執筆を行う。担当書籍に『すごい股関節』『世界一伸びるストレッチ』（中野ジェームズ修一著）など。