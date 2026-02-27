100年前の思いを追体験する旅へ。中之島香雪美術館（大阪市北区）では、特別展「大原美術館所蔵 名画への旅―虎次郎の夢」が開かれている。大原美術館（岡山県倉敷市）が持つ西洋美術コレクションを紹介するもので、作品を購入しに渡欧した洋画家・児島虎次郎（1881〜1929年）による説明文も掲示。名画の素晴らしさとともに、虎次郎の芸術観も伝わってくる、味わい深い展覧会だ。

中之島香雪美術館入り口（大阪市北区）

大原美術館は1930年、日本初の西洋美術中心のミュージアムとして誕生。当初は100点に満たない所蔵だったが長い歳月の間に拡充され、現在は国内屈指の西洋美術コレクションを誇る。開館時の収蔵品の多くは虎次郎がヨーロッパで直接買い付けたものだった。

作品の収集には、「倉敷紡績」2代目社長・大原孫三郎（1880〜1943年）による経済的支援があった。虎次郎と孫三郎の2人は「日本人に本物の西洋美術を見せたい」という志を共有、虎次郎が持ち帰った西洋作品を一般の人々に向けて幾度も公開した。小学校の教室を会場とした展覧会は、いずれの回も大盛況だったという。

特別展「大原美術館所蔵 名画への旅―虎次郎の夢」展示風景。左の作品はレオン・フレデリック《花》1920年 大原美術館所蔵

本展を担当した有木宏二・香雪美術館副館長は「虎次郎は自分の興味本位で作品を選んでいたのではなく、子どもたちに見せるため、未来を担う子どもたちの格差なき幸福のために購入したと思う。むしろ孫三郎も、西洋絵画を目にしたことがない子どもたちに『これぞ名画！』と言えるものを見せたかったのではないか」と推測する。

会場には、虎次郎の欧州での足跡をたどるような順で66点の作品が並ぶ。エル・グレコ「受胎告知」（1590年ごろ〜1603年）をはじめ、ミレー、ピサロ、ムンク、ゴーギャン、モディリアーニ、モネそしてピカソの優品が集まる空間は圧巻だ。半数ほどの作品には虎次郎によるキャプションが付いている。世界的な絵画を味わいながら、虎次郎の画家としての観察眼や、作品がどのように選ばれたのかについても読み解くことができる。

エル・グレコ（ドメニコス・テオトコプーロス）《受胎告知》1590年頃-1603年 大原美術館所蔵

ジャン＝フランソワ・ミレー《グレヴィルの断崖》1871年 大原美術館所蔵

ポール・ゴーギャン《かぐわしき大地》1892年 大原美術館所蔵

購入にあたり、虎次郎はしばしば作家本人に会い、直接話し、画家同士として関係性を築いた。印象派を代表する作品「睡蓮」（1906年ごろ）もモネ自身から買った。同作膻には「日光の微妙なる働き、大気の朦朧（もうろう）として自然を包括した神秘的な情緒等を最も巧妙に描いてある。その所に自然を礼賛する詩人の面影が窺（うかが）われる」という虎次郎の文章が添えられている。

展示風景。右の作品はクロード・モネ《睡蓮》1906年頃 大原美術館所蔵

虎次郎自身の作品も見どころだ。「和服を着たベルギーの少女」（1911年）、「春の光」（1916年）、「スペインの丘」（1920年）など明るい色彩の秀作のほか、当時の人々の暮らしぶりを伝える「神戸港」（1915年ごろ）、「道頓堀」（1916年ごろ）なども展示。

児島虎次郎《和服を着たベルギーの少女》1911年 大原美術館所蔵

本展開催に至った背景には、大原美術館が2026年2月から改修に伴う長期休館に入った状況がある。中之島香雪美術館の学芸員は「大原美術館にある名品を館外で見ることができる、貴重な機会。虎次郎とともに各国を旅する気持ちで鑑賞してもらえたら」と話した。会期は3月29日（日）まで。