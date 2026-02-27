ロックバンド・LINDBERGの渡瀬マキが27日、自身のインスタグラムを更新。懐かしすぎる一品を投稿した。



【写真】ポニーテール姿も新鮮 アイドル時代の人気アーティスト

渡瀬は「本日 一般発売スタートです 毎回スペシャルなテーマで お届けしてる新横浜ニューサイドビーチでの ライブ」と、6日に開催を予定している「HOP STEP JUMP 2026 in 新横浜」を告知。ファンに「全アルバムの中から「選ばれた3曲目たち」を中心にしたセットリストでお届けします！」と呼びかけた。



アップされたのは今は目にする機会もめっきり減ったテレフォンカード。名前は「渡瀬麻紀」で「'86ミス・ヤングジャンプ・グランプリ」と書かれ、さらに「6.2 ポリドールレコードからデビュー！」の文字が踊る。中央はもちろん、渡瀬の写真。アイドル時代の初々しいポニーテールのショットだった。



LINDBERGはアイドル時代のバックバンドのメンバーだった平川達也に、川添智久、小柳昌法を加え、1988年に結成されている。89年にデビューし、90年にフジテレビ系ドラマ「世界で一番君が好き!」の主題歌「今すぐKiss Me」が大ヒットし、その後も「恋をしようよ Yeah! Yeah!」などヒット曲を世に送り出した。



2002年に解散したが、デビュー20周年の09年に1年限定で復活。25周年の14年に再始動したが、渡瀬が18年に機能性発声障害を公表し活動を休止した時期もあった。現在は活動を再開している。貴重な時期の姿であることは間違いなく“お宝”と言える。22日にはインスタグラムで誕生日を報告している1969年生まれの渡瀬。ライブ告知の最後に「※写真はイメージです（ウソです）」と、ちゃめっ気あふれる言葉で結んでいた。



（よろず～ニュース編集部）