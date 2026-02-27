天気が短い周期で変化します。期間の前半は、気温の変動も大きくなるでしょう。28日と3月1日は、ほぼ全国で晴れて春本番を思わせる暖かさとなりそうです。2日から3日は西から雨の範囲が広がり、関東など太平洋側を中心に気温がグッと低下するでしょう。

前半:低気圧が通り、たびたび雨に 冷たい雨の降る日も

この期間は、低気圧と高気圧が日本付近を交互に通るでしょう。

明日28日は、午前中は所々で雨が降りますが、午後は日差しが戻り、3月1日にかけて広く晴れそうです。気温は全国的に平年を上回り、春本番を思わせる暖かさとなるでしょう。関東から九州にかけて、日中の気温が18℃前後まで上がり、人によっては上着なしでも過ごせるくらいになりそうです。

2日は西から低気圧に伴う雨雲が近づき、3日は東日本や北日本も多くの所で天気が崩れるでしょう。低気圧に向かうように北よりの風が吹き込ます。関東など太平洋側の地域を中心に冷たい雨となり、冬のコートが必要な所が増えるでしょう。





4日は、北陸で雨が降り、仙台をはじめ東北では午前を中心に湿った雪が降りそうです。5日は広い範囲に日差しが届きますが、6日は前線に伴う雨雲が西から広がります。気温は平年並みか高めで、寒さは和らいでくるでしょう。

後半:気温高め 晴れる日は花粉が大量飛散か

この期間は、暖かい空気が流れ込みやすいでしょう。

7日は、関東から東北で雨が降りそうです。8日から9日にかけては、晴れのエリアが次第に広がるでしょう。10日から12日にかけて、北陸から北では日本海側ほど雲が多くなり、雨や雪が降ったりやんだりしそうです。晴れ間のでる関東から九州にかけても、所々で雨雲が湧くでしょう。

気温は全国的に平年より高めの傾向です。晴れる日は、広い範囲でスギ花粉が大量に飛ぶでしょう。花粉症の方は、対策を万全にしてお過ごしください。