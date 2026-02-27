ケイティ・ペリーと交際中のトルドー元カナダ首相 18歳の長男がケイティについてコメント
ケイティ・ペリーとの交際が伝えられるジャスティン・トルドー元カナダ首相。元妻との間にもうけた18歳の長男ザビエルが、ケイティについて語った。
【写真】ジャスティン・トルドー元カナダ首相の息子ザビエル（左）
コンテンツクリエイターのG Hobsが現地時間2月21日に投稿した映像に登場したザビエルは、ラッパーのドレイクが手掛けるブランド「OVO」とマクドナルドの期間限定コラボメニュー「Afters Meal」をレビュー。会話の中で、父の恋人ケイティ・ペリーとの面識について聞かれ、「会ったことがある」と答えた。
さらに「彼女はクールで感じがいい。僕の音楽について何時間も話したよ。アドバイスもくれた。次のステップとか、その他もろもろね」と明かした。
トルドー元首相は、18年間の結婚生活を経て、2023年に破局したソフィー・グレゴワールとの間に、ザビエルとエラ・グレース、アドリアンという3人の子どもがいる。ザビエルは2023年、映画『バービー』公開時に父のインスタグラムに登場。2人でピンクの服をまとって「チーム・バービー」をアピールし、注目を集めた。
なお、昨年夏に初めてケイティとの交際が噂されたトルドー元首相は、同年12月に来日した際、ケイティのインスタグラムにて2ショットを公開し、関係を公表。その数日前には、日本の岸田文雄元首相のX（旧ツイッター）に、トルドー元首相とケイティ、岸田元首相夫妻が並ぶ4ショットが投稿された。投稿には「カナダのトルドー前首相がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました」と綴られ、ケイティを「パートナー」と紹介していた。
引用：「G Hobs」Instagram（＠drhobs）
「ジャスティン・トルドー」Instagram（＠justinpjtrudeau）
