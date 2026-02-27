プルマン東京田町の「JUNCTION」に、窓一面に広がる桜を望む春の「夜桜ハイティー」が登場。

37種類のフリーフローとともに、春の食材を心ゆくまで堪能できる内容です☆

また、桜の見ごろには、夜桜ライトアップも実施されます！

プルマン東京田町「JUNCTION」夜桜ハイティー

提供期間：2026年3月1日（日）〜5月31日（日）

提供時間：

2026年3月1日〜4月30日 17:00〜20:30（L.O. 20:30）お席120分制／ドリンク90分制​

2026年5月1日〜5月31日 14:30〜20:30（L.O. 20:30）お席120分制／ドリンク90分制

場所：JUNCTION（東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F）

アクセス：JR山手線田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

予約：Web、電話 03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10:00a.m -10:00p.m) 、E-mail

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に、期間限定の「夜桜ハイティー」がラインナップ。

夜桜がバーカウンターの窓一面に広がる特別な空間で、春の食材を取り入れたセイボリーやドリンクのフリーフローを楽しめます☆

さらに、3月末〜4月上旬の桜の見頃には、夜桜ライトアップも実施。

5月1日から31日までは提供時間を広げ、午後のティータイムの時間にもハイティーが提供されます！

夜桜ハイティー

料金（1人）：

セイボリー + シャンパン& ROKUカクテルを含む37種のフリーフロー 9,000円(税込)内容：シャンパン・ROKUカクテル・ビール・ワイン・コーヒー・紅茶・ソフトドリンク※ROKUオリジナルスタンドで用意セイボリー + スパークリングワインを含む35種のフリーフロー 7,000円(税込)内容：スパークリングワイン・ビール・ワイン・コーヒー・紅茶・ソフトドリンク​セイボリー + ロンネフェルト紅茶の14種のフリーフロー 5,000円(税込)内容：コーヒー・紅茶・ソフトドリンク）​

セイボリー8種：

タスマニアサーモンのモザイクテリーヌ鰆のスモークのカナッペスモークホタルイカと菜の花のタルト海老のコンソメスープヴィーガン クロックムッシュラムジャーキーとミックスナッツ本日のチーズ3種桜のマカロン

フリーフロー：

シャンパンジャパニーズクラフトジンROKUクラフトジンROKUカクテル (4種)オリジナルカクテルジントニックジンバックジンリッキービール赤白ワインロンネフェルトの紅茶(14種)ハニーブッシュメドー／チェリーブリス／ルイボスウィンタープラム／モルゲンタウ／イングリッシュブレックファスト／アッサムバリ／アールグレイ／ダージリンサマーゴールド／アイリッシュウィスキークリーム／チルアウトウィズハーブ／カモミール／ペパーミント／バイタルグレープフルーツ ／アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャーコーヒーコーヒー(ホット・アイス)／エスプレッソ (シングル・ダブル)／カフェラテ(ホット・アイス)／カプチーノソフトドリンク烏龍茶／ジンジャエール／オレンジジュース

※サービス料は発生しません

※1のコースはROKUオリジナルスタンドで用意されます(数量限定)​

※2・3のコースは黒色の3段のスタンドで用意されます

※ワインメニューは時期によって一部変更する場合があります

春が旬の食材を中心としたセイボリーとともに、シャンパンやビールなどのお酒に、紅茶・コーヒーなどを楽しめる「夜桜ハイティー」

桜の季節ならではの優美な夜を過ごせる内容です☆

春の雰囲気をまとった一皿一皿とともに、バーカウンターの窓一面に広がる夜桜を眺めながら楽しむ夜のひととき。

プルマン東京田町ならではのイブニングタイムが楽しめます！

タスマニアサーモンのモザイクテリーヌ

マリネしたスモークサーモンに、ビーツ・赤パプリカ・ほうれん草・焼き海苔を重ね、モザイク状に仕立てた彩り豊かなテリーヌ。

見た目の美しさとともに、素材それぞれの風味とスモークの香りの重なりを楽しめる一品です☆

鰆のスモークのカナッペ

スモークした鰆に生ハムとトーストしたパンを合わせ、オニオンやオリーブを添えた一品。

「春告げ魚」ともいわれる鰆を使った、春にぴったりのカナッペです！

スモークホタルイカと菜の花のタルト

春巻きの皮で作った軽やかなタルトケースに、クリームチーズと蕗味噌を合わせたペーストを忍ばせた、春の食材が織りなす一品。

桜チップでスモークしたホタルイカと菜の花、“畑のキャビア”と呼ばれるとんぶりを添えた、和と洋が調和したタルトです☆

海老のコンソメスープ

オマール海老の殻などから丁寧に引き出した旨味を凝縮した、濃厚な海老のコンソメスープ。

海老の風味が際立ち、澄んだ味わいの中に深いコクが広がる一杯です。

ヴィーガン クロックムッシュ

フランスの定番料理「クロックムッシュ」をモチーフにしたサンドイッチ。

グルテンフリーのパンに、大豆由来のチーズに見立てたソースを使用した、ヴィーガン対応の一品です！

きのこのソテーやマスタードの風味をアクセントに、香ばしくトーストし、満足感のある味わいに仕上げられています。

ラムジャーキーとミックスナッツ

スパイスで丁寧にマリネしたラム肉を、低温でじっくり乾燥させ旨味を引き出した自家製ラムジャーキー。

臭みを抑えつつも、深みのある味わいに、ナッツの香ばしさがアクセントを加える相性抜群の組み合わせです！

本日のチーズ3種

エメンタール・チェダー・ロックフォールなどを中心に、日替わりでその日おすすめのチーズを3種ラインナップ。

それぞれ異なる味わいを、お酒とともにゆっくり楽しめます☆

桜のマカロン

桜の香りをまとったガナッシュをサンドした、春を象徴するマカロン。

軽やかな口当たりで、一口ごとにふわりと広がる桜の香りと、甘さを抑えた繊細な味わいです！

フリーフロードリンク

ドリンクは多種多様なお酒や紅茶・コーヒー、ソフトドリンクなど、幅広いラインナップのフリーフローを用意。

シャンパン付きのプランでは、ジャパニーズクラフトジン「ROKU」を使用したカクテルも楽しめます☆

桜リキュールを合わせた「さくらネグローニ」をはじめ、4種のカクテルをラインナップ。

スパークリングワイン付きのプランでは、春にぴったりのシャンドン・ロゼやビターズを加えたガーデンスプリッツなど、華やかなドリンクが用意されます！

フリーフローのワインはスペイン産を中心にセレクトし、白ワインには有機栽培のブドウを使用したロベティア・シャルドネなどを採用。

赤ワインのおすすめは、2種のテンプラニーリョです。

味わいや余韻の違いを飲み比べることができ、セイボリーとともに、好みの組み合わせを堪能できます☆

そのほか、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」より、春におすすめのハニーブッシュメドーやチェリーブリスを始めとした14種類の紅茶のフリーフローも展開。

アルコール・ノンアルコールを問わず、楽しめるラインナップになっています。

※プランにより一部内容が異なります

桜のライトアップ

プルマン東京田町では、「夜桜ハイティー」の提供に合わせ、桜のライトアップを実施。

夕刻から夜にかけて、ライトアップされた夜桜を眺めながら過ごせます☆

柔らかな灯りに照らされた桜がバーカウンターの窓一面に広がり、春の夜にふさわしい落ち着いた雰囲気を演出。

「夜桜ハイティー」とともに春を味わう、大人のための桜体験を楽しめます！

※ライトアップは桜の見頃に合わせ、2026年3月27日（金）〜4月10日（金）の約2週間限定で実施予定です

※桜の開花によって変更の可能性あり

※2026年3月28日（土）20:30〜21:30はEARTH HOUR（アースアワー）2026への取り組みのため消灯

午後の光に包まれる、春のハイティー

5月は提供時間を広げ、14:30〜20:30まで「夜桜ハイティー」を提供します。

午後のやわらかな自然光のなかで始める一杯も、夜へと移ろう時間に寄り添うひとときもおすすめ。

早めの集まりや仕事帰りなど、都合に合わせて開始時間を選べる、5月だけのより自由なスタイルです！

窓一面の桜とともに楽しむ、春の夜のハイティー。

プルマン東京田町「JUNCTION」の「夜桜ハイティー」は、2026年3月1日〜5月31日まで開催です☆

