バーガーキングの人気メニュー「アボカドワッパー」に、ピリ辛な新作が期間限定で登場。

6種のハーブ＆スパイスを使用した「特製サルサソース」がアボカドと相性抜群な「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」を新たに発売します☆

バーガーキング「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」

発売日：2026年2月27日（金）〜

販売店舗：全国のバーガーキング店舗

※バーガーキング 東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません

バーガーキングの人気メニュー「アボカドワッパー」に、6種のハーブ＆スパイスを使用したスパイシーサルサ・アボカドワッパー」シリーズが登場。

「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の3種が期間限定で新たに発売します！

「アボカドワッパー」の新商品は、トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」がポイント。

バーガーキングの「アボカドワッパー」ファンも、ピリ辛好きも味わってみたくなる、期間限定の3メニューを紹介していきます☆

スパイシーサルサ アボカドワッパー

価格：単品940円(税込)／セット1,240円(税込)

直火焼きの100%ビーフパティに、クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、フレッシュなレタス・トマト・オニオンを重ねた「スパイシーサルサ アボカドワッパー」

トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」と、アボカドが相性抜群の本格バーガーです！

ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー

価格：単品1,340円(税込)／セット1,640円(税込)

「スパイシーサルサ アボカドワッパー」から、直火焼きの100%ビーフパティを2枚にした「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」

クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、フレッシュな野菜を重ね、「特製サルサソース」で仕上げた食べ応え十分の本格バーガーです☆

チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー

価格：単品1,040円(税込)／セット1,340円(税込)

「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」には、コクのあるチェダーチーズ2枚をプラス。

直火焼きの100%ビーフパティにチーズとクリーミーなアボカド、アクセントのピクルスやフレッシュな野菜を重ねています。

トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」で仕上げた、リッチな本格バーガーです！

「オールデイ・キング」リニューアル

リニューアル日：2026年2月27日（金）

※一部店舗では、取り扱っていない場合があります

※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※期間限定バーガーは、販売期間・時期によって商品・価格・割引率が異なります

2026年2月27日より「オールデイ・キング」のラインナップがリニューアル。

平日も休日も朝昼夜、対象バーガーとフレンチフライ（S）・ドリンク（M）のセットをお得に楽しめます☆

また、リニューアルに当たって、700円セットが新しく仲間入り！

550円・600円・650円・700円の4つの価格帯から、好きなバーガーのセットを選び、単品＋セットの通常価格より最大160円お得になります。

新たに仲間入りした700円セットは、期間限定バーガーのJr.サイズも対象。

2026年2月27日からは「スパイシーサルサ・アボカドワッパー Jr.」が、700円セットの対象です☆

さらに、好きな「オールデイ・キング」にアップルパイとナゲット（5ピース）を追加したセットが950円で楽しめる「オールデイ・キングミール」も登場。

バーガーキングに初めて来店する人も、いつも利用しているファンも、全12種から選べる最大160円オフの「オールデイ・キング」をお得に楽しめます！

「バーガーキング 公式アプリ」メンバーシップ ステージ条件および更新日変更

変更日：2026年3月25日（水）

変更内容：

・ステージ条件の購入金額を変更

・ステージ更新日を変更

・バースデークーポンの対象期間を変更

※2026年3月は、3月1日（日）および3月25日（水）にステージ更新とメンバーシップ特典（クーポン）の配布があります

メニュー価格の改定に伴い、2026年3月25日より、メンバーシップにおけるステージ条件の購入金額と更新日が変更されます。

ステージ条件の購入金額は、利用状況に応じた金額に調整。

ステージ更新日は毎月1日から毎月25日へと変更し、バースデークーポンの対象期間も、毎月25日に翌月誕生日の会員へ配布に変更。

以降は、毎月25日にステージが更新され、翌月誕生日の方へバースデークーポンがプレゼントされます。

人気商品「アボカドワッパー」に、6種のハーブ＆スパイスを使ったピリ辛な新作が登場。

バーガーキングの「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」は、2026年2月27日より期間限定で発売です！

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます

※「特製サルサソース」には辛味成分が含まれています

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売

※一部店舗では取り扱っておりません

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 6種のハーブ＆スパイスの特製ソースがポイント！バーガーキング「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」 appeared first on Dtimes.