6種のハーブ＆スパイスの特製ソースがポイント！バーガーキング「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」
バーガーキングの人気メニュー「アボカドワッパー」に、ピリ辛な新作が期間限定で登場。
6種のハーブ＆スパイスを使用した「特製サルサソース」がアボカドと相性抜群な「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」を新たに発売します☆
バーガーキング「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」
発売日：2026年2月27日（金）〜
販売店舗：全国のバーガーキング店舗
※バーガーキング 東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されません
バーガーキングの人気メニュー「アボカドワッパー」に、6種のハーブ＆スパイスを使用したスパイシーサルサ・アボカドワッパー」シリーズが登場。
「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の3種が期間限定で新たに発売します！
「アボカドワッパー」の新商品は、トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」がポイント。
バーガーキングの「アボカドワッパー」ファンも、ピリ辛好きも味わってみたくなる、期間限定の3メニューを紹介していきます☆
スパイシーサルサ アボカドワッパー
価格：単品940円(税込)／セット1,240円(税込)
直火焼きの100%ビーフパティに、クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、フレッシュなレタス・トマト・オニオンを重ねた「スパイシーサルサ アボカドワッパー」
トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」と、アボカドが相性抜群の本格バーガーです！
ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー
価格：単品1,340円(税込)／セット1,640円(税込)
「スパイシーサルサ アボカドワッパー」から、直火焼きの100%ビーフパティを2枚にした「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」
クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、フレッシュな野菜を重ね、「特製サルサソース」で仕上げた食べ応え十分の本格バーガーです☆
チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー
価格：単品1,040円(税込)／セット1,340円(税込)
「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」には、コクのあるチェダーチーズ2枚をプラス。
直火焼きの100%ビーフパティにチーズとクリーミーなアボカド、アクセントのピクルスやフレッシュな野菜を重ねています。
トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」で仕上げた、リッチな本格バーガーです！
「オールデイ・キング」リニューアル
リニューアル日：2026年2月27日（金）
※一部店舗では、取り扱っていない場合があります
※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合があります
※期間限定バーガーは、販売期間・時期によって商品・価格・割引率が異なります
2026年2月27日より「オールデイ・キング」のラインナップがリニューアル。
平日も休日も朝昼夜、対象バーガーとフレンチフライ（S）・ドリンク（M）のセットをお得に楽しめます☆
また、リニューアルに当たって、700円セットが新しく仲間入り！
550円・600円・650円・700円の4つの価格帯から、好きなバーガーのセットを選び、単品＋セットの通常価格より最大160円お得になります。
新たに仲間入りした700円セットは、期間限定バーガーのJr.サイズも対象。
2026年2月27日からは「スパイシーサルサ・アボカドワッパー Jr.」が、700円セットの対象です☆
さらに、好きな「オールデイ・キング」にアップルパイとナゲット（5ピース）を追加したセットが950円で楽しめる「オールデイ・キングミール」も登場。
バーガーキングに初めて来店する人も、いつも利用しているファンも、全12種から選べる最大160円オフの「オールデイ・キング」をお得に楽しめます！
「バーガーキング 公式アプリ」メンバーシップ ステージ条件および更新日変更
変更日：2026年3月25日（水）
変更内容：
・ステージ条件の購入金額を変更
・ステージ更新日を変更
・バースデークーポンの対象期間を変更
※2026年3月は、3月1日（日）および3月25日（水）にステージ更新とメンバーシップ特典（クーポン）の配布があります
メニュー価格の改定に伴い、2026年3月25日より、メンバーシップにおけるステージ条件の購入金額と更新日が変更されます。
ステージ条件の購入金額は、利用状況に応じた金額に調整。
ステージ更新日は毎月1日から毎月25日へと変更し、バースデークーポンの対象期間も、毎月25日に翌月誕生日の会員へ配布に変更。
以降は、毎月25日にステージが更新され、翌月誕生日の方へバースデークーポンがプレゼントされます。
人気商品「アボカドワッパー」に、6種のハーブ＆スパイスを使ったピリ辛な新作が登場。
バーガーキングの「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」は、2026年2月27日より期間限定で発売です！
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます
※「特製サルサソース」には辛味成分が含まれています
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売
※一部店舗では取り扱っておりません
※店舗により、販売時間帯が異なります
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります
※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります
※画像はイメージです
