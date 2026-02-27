¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼¡×²°¹æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¾ÃÌÇ¡¡ÁÏ¶ÈÃÏ¤Î¶áµ¦¤Ç¤â½ç¼¡¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¡¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å´ØÅì¤Ï27Æü¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼¡×¤Î²°¹æ¤ò¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î²°¹æ¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£¶áµ¦·÷¤Ç¤âÆ±Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂçÉôÊ¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡´ë¶ÈÌ¾¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼¡×¤Ï»Ä¤ê¡¢3·î¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¸÷ÍÎ¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ë¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï¸ÎÃæÆâ¸ù»á¤¬ÁÏ¶È¤·¡¢1957Ç¯¤ËÂçºå»Ô¤Ç1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾®Çä¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇä¾å¹â1Ãû±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢Â¿³Ñ²½¤Ç·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¥¤¥ª¥ó¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò½ä¤ë·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥¤¥ª¥ó¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¤òºÆÊÔ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²°¹æ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çä¤ê¾ì¤ä¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï3·î¤Ë1¹æÅ¹¤òÀß¤±¡¢¶áµ¦·÷¤Ç¤Ïº£½Õ¤ËÂçºå»Ô¤Ç³«Å¹¤¹¤ëÍ½Äê¡£