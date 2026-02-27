元でんぱ組.incの最上もが（37）が27日までにインスタグラムのストーリーズを更新。パートナー探しに意欲を示した。

25日に誕生日を迎えた最上だが、「ここだけの話仲が悪いわけじゃないし、私は大好きなのだけど、誕生日に家族から『おめでとう』の一言もなかったの」と書き出し、「少しさみしかった（今年も娘と2人きりだったから、娘にはたくさん言ってもらえて嬉しかったし、ファンの子たちからもたくさん言ってもらえたからそれはとってもありがとう）」と思いをつづった。

続けて「家族であっても価値観は違うし、優先順位も違うのは当たり前なのだけれど、（大人になったら誕生日とかわざわざ祝わないらしい）それでもなんか、家族という存在にほんの5文字だけでも期待しちゃったりして。笑」と、家族から誕生日を祝われなかった複雑な思いを吐露。その上で「何年経ってもその5文字を言ってくれるパートナーを今年はさがそうとおもいます」とつづった。

最上は2021年5月、未婚のまま第1子女児を出産したことを報告。交際していた男性に妊娠発覚後にふられてシングルマザーになった経緯や、子どもを認知してもらっていないことや養育費をもらっていないことについても出演番組やSNSなどで明かしている。