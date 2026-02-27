M−1グランプリ2021王者のお笑いコンビ、錦鯉が、4年連続となる単独ツアー「錦鯉独演会」を5〜7月に開催することが27日、明らかになった。

5月23日の東京・ヒューリックホールから全国9都市で11公演を行う。ボケの長谷川雅紀（54）とツッコミの渡辺隆（47）のオール新ネタの漫才と、個性あふれる幕間VTRで構成される。

スケジュールは以下の通り。

5月23日午後4時 東京・ヒューリックホール東京

5月30日午後6時、31日午後0時30分 北海道・共済ホール

6月13日 午後5時 宮城・多賀城市民会館小ホール(多賀城市文化センター内)

6月14日午後3時 愛知・中電ホール

6月20日午後3時30分 福岡・電気ビルみらいホール

6月21日午後3時 岡山・オルガホール

6月28日午後1時30分 新潟・新潟市民プラザ

7月4日午後3時30分 大阪・大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

7月5日午後3時 静岡・清水テルサホール

7月18日午後4時 東京・一ツ橋ホール

「錦鯉独演会2026」のホームページからの先行予約は2月27日正午から3月8日午後11時時59分まで。