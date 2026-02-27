頑張っているのは十分伝わっているのに…笑いがこらえきれない飼い主さん。一生懸命、お膝の上に乗ろうとするコーギーさんの後ろ姿が話題になっているのです。

何度も繰り返し見たくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で141万回を超えて表示されており、5.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『笑い止まらんごめんｗｗ』膝に乗ろうと頑張る短足の犬→思わず笑う『まさかの光景』】

『笑ってごめん』膝に乗ろうとするコーギー犬

Xアカウント『@dai_shu10』に投稿されたのは、コーギーならではの魅力が仇になってしまった！？思わず頬が緩むこと間違いなし「柊（しゅう）」くんのお姿。

正座をしながらお膝の上をポンポンと叩き『はい、抱っこ』と、声をかけたという飼い主さん。すると、柊くんは大急ぎで駆けつけたのだそう。

思わず爆笑してしまう光景が話題に

何とか飼い主さんのお膝の上に体を収めようとするものの…どうやら、全身を上手に収納するのは難しかった模様。

飼い主さんの胸元にグッとお顔を押し込めてみたり、全身を乗せようと短くて可愛い足を一生懸命踏ん張ってみたり…。

柊くんの表情は真剣そのもので、一生懸命頑張っているのは伝わっているものの…その可愛すぎる仕草、行動に飼い主さんは笑いが堪えきれなかったといいます。

『頑張ってるの分かってるのに笑い止まらんのほんまごめんｗｗｗ』と謝るしかなかったという飼い主さん。

赤ちゃんの頃は優に収まっていた飼い主さんのお膝の上、立派に成長しても収まることができると信じている柊くんの行動は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「片足落ちたあと、ちょっとフリーズしてるのかわいい」「短いあんよで踏ん張ってるｗｗｗ」「片足落ちた後のプリケツが、可愛すぎて」「チャームポイントが仇になるとは」「はみ出しちゃったね」「食パンが頑張ってる」などのコメントが寄せられています。

立派に成長しても心は赤ちゃんのままで…

柊くんは、とっても甘えん坊で表情豊かな男の子。ふと飼い主さんが『デカすぎない…？』そんな言葉を口にしてしまうほど立派に成長した現在も、心は赤ちゃんのまま。

いつでもどこでも、飼い主さんに寄り添って過ごす柊くんのお姿は日々コーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@dai_shu10」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。