優しさ溢れる剪定職人さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で773万5000回再生を突破し、「心が綺麗なおじさま」「平和だ…」「なんて優しい世界」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車で帰宅後、隣の家で仕事をしていた『剪定職人のおじさん』が…予想外だった『まさかの光景』】

剪定職人のおじさんがやってきた

Instagramアカウント「umigonns」の投稿主さんが紹介したのは、家の前で起きた「あるできごと」の風景です。その日、投稿主さんは、エンジンを切った車の中にいたといいます。ふとフロントガラスの外を見ると、そこには剪定職人のおじさんが。

実は、隣の家で剪定作業が行われていたそう。おじさんは、作業の合間に、投稿主さんの家の前までやってきていたのでした。車内に人がいることに気付かない様子だったという剪定職人のおじさん。しばらく眺めていると、投稿主さんの愛犬の『すう』ちゃんを撫で始めたといいます。

すうちゃんは、ボーダーコリーの女の子。人懐こそうな笑顔に惹かれたのか、おじさんはすうちゃんとスキンシップをしたくなったのでした。

平和なワンシーンにほっこり…♡

一方、すうちゃんも、優しいおじさんをすぐに気に入ったようです。撫でられるたび、催促するように甘えていたのだとか。すうちゃんを喜ばせようと撫で続けるおじさんを見て、「きっとよほどの犬好きなんだろう」と考えたといいます。

しかし、あまりにも仲睦まじい2人の様子に、投稿主さんはちょっぴりジェラシーを感じてしまったとか。愛犬に優しくしてくれるおじさんに感謝をしたものの、2人が織りなす空気感は特別なものだったようです。

最後は、すうちゃんがおじさんにジャンプをして挨拶したといいます。見ているだけで癒される、微笑ましいワンシーンなのでした♡

この投稿には、「なんともほっこりな風景」「幸せな気分になれました」「おじさんの気持ちがよくわかります」など、多くのコメントが寄せられています。

お風呂でくつろいでいたら…

投稿主さんは、1日の最後にお風呂でゆっくりバスタブに浸かるのが好きなのだとか。電気を消すと、極上のリラックスタイムになるのだそうです。しかし、お風呂の時間が長いと、半透明の扉の向こうに誰かの影が…。

実は、すうちゃんが様子を見にやってくるのだといいます。投稿主さんが出るまで扉前で待ち続けるため、途中で出るはめになってしまうのだそう。優しいおじさんも好きだけれど、やっぱり投稿主さんのことが大好きでたまらないのでしょうね。

Instagramアカウント「umigonns」には、他にもすうちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「umigonns」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。