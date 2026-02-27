楽天モバイルは、「AQUOS sense10」と「OPPO A5 5G」を値下げした。また、回線契約で「nubia S2R」を1円で購入できる18歳以下向けのキャンペーンを開始した。

AQUOS sense10 デニムネイビー

販売価格改定

楽天モバイル公式サイトや楽天モバイルショップ、楽天モバイル公式 楽天市場店で、Androidスマートフォン「AQUOS sense10」と「OPPO A5 5G」の販売価格が改定された。

AQUOS sense10は、128GBモデルが5万9900円→5万5900円、256GBモデルが6万5890円→5万9900円で購入できる。

OPPO A5 5Gは、2万6990円→2万2001円となった。なお、他社から乗り換え（MNP）の場合、実施中の「【Android対象製品限定】特価キャンペーン」により1円で購入できる。

18歳以下向けに「nubia S2R」が1円

楽天モバイルショップで、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を新規で申し込むと、18歳以下の場合はAndroidスマートフォン「nubia S2R」を1円で購入できるキャンペーンが始まった。

なお、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」の申し込みや、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」→「Rakuten最強プラン」／「Rakuten最強U-NEXT」のプラン変更、「Rakuten最強プラン」と「Rakuten最強U-NEXT」間のプラン変更は対象外。