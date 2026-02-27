アリサ・リウの“金×黒リングヘア”が新たなトレンドに！　担当スタイリスト「予約は秋までぎっしり埋まっているわ」

金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルが特徴のアリサ・リウ(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウの独創的な“金×黒リングヘア”に対する反響が止まらない。米メディア『TMZ Sports』は、“ハローリング（光輪）”カラーを手がけたスタイリストのケルシー・ミラー氏の証言を織り交ぜた記事を、現地時間2月26日までに掲載した。

黒髪をベースに、金色のリングを重ねた大胆なカラーリング。1月に約5時間かけて施術されたこのヘアスタイルは、五輪の舞台で一気に世界の注目を浴びた。ミラー氏が投稿した施術時のインスタグラムは、約100万の「いいね」が押され、フォロワーも大会期間中に急増した。

ミラー氏は「今は本当に現実とは思えないくらい。このスタイルを手がけたことで、これほど注目を集めるなんて」と驚きを語り、「予約は秋までぎっしり埋まっているわ」と打ち明けた。五輪、そして金メダル効果は想像以上だったようだ。

もともと“バズる”ことを狙っていたわけではない。「彼女を五輪のフィギュアスケーターとして特別に意識していたわけではなかった。ただ一人のお客さまとして向き合っていただけ」と振り返る。それが今では、同じスタイルを再現したいという問い合わせが殺到。ダイレクトメッセージには、色味を変えた“ハローリング”を試したいという相談も届いているという。