アリサ・リウの“金×黒リングヘア”が新たなトレンドに！ 担当スタイリスト「予約は秋までぎっしり埋まっているわ」
金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルが特徴のアリサ・リウ(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウの独創的な“金×黒リングヘア”に対する反響が止まらない。米メディア『TMZ Sports』は、“ハローリング（光輪）”カラーを手がけたスタイリストのケルシー・ミラー氏の証言を織り交ぜた記事を、現地時間2月26日までに掲載した。
【動画】「みんなのプリンセス」アリサ・リウが寝落ちする瞬間をチェック
黒髪をベースに、金色のリングを重ねた大胆なカラーリング。1月に約5時間かけて施術されたこのヘアスタイルは、五輪の舞台で一気に世界の注目を浴びた。ミラー氏が投稿した施術時のインスタグラムは、約100万の「いいね」が押され、フォロワーも大会期間中に急増した。
ミラー氏は「今は本当に現実とは思えないくらい。このスタイルを手がけたことで、これほど注目を集めるなんて」と驚きを語り、「予約は秋までぎっしり埋まっているわ」と打ち明けた。五輪、そして金メダル効果は想像以上だったようだ。
もともと“バズる”ことを狙っていたわけではない。「彼女を五輪のフィギュアスケーターとして特別に意識していたわけではなかった。ただ一人のお客さまとして向き合っていただけ」と振り返る。それが今では、同じスタイルを再現したいという問い合わせが殺到。ダイレクトメッセージには、色味を変えた“ハローリング”を試したいという相談も届いているという。
「このスタイルを求める人は確実に増えていくと思うわ」とミラー氏。女子フィギュア界では、1976年インスブルック五輪で金メダルを獲得したドロシー・ハミルの髪型が、日本を含め世界中で大流行した過去がある。それを引き合いに出して、今回の“金黒ヘア”も新たなトレンドになる可能性を示唆した。
なお、施術当日のリウについては「想像通りの人。落ち着いていて気さくで、とても話しやすかった」と回顧。友人、家族、休養期間などの話題で盛り上がり、自然体の時間を過ごしたという。リウが逆転での金メダルを決めたフリー当日は、別の客の髪をブローしながらテレビ観戦し、得点発表を固唾をのんで見守った。
氷上で歴史を刻んだ金メダル。その輝きはリンクを飛び出し、美容界にも影響を広げている。リウの“金×黒リングヘア”は、2026年を象徴するトレンドになるかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]