テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２７日、消費税の減税などを超党派で議論する国民会議の初会合が２６日に首相官邸で開かれたことを報じた。

今回の国民会議は、２年限定の飲食料品の消費税率ゼロや「給付付き税額控除」の制度設計がテーマ。高市早苗首相は消費税減税を巡り、物価動向や感染症拡大などの事態に合わせ、税率を柔軟に変更できないかと提起した。飲食料品の税率ゼロに向け夏前に中間取りまとめを行い、早期に法案を提出したいと意欲を表明した。

会議には自民党と日本維新の会、チームみらいが参加。中道改革連合と国民民主党は出席を見送った。参政党、共産党、れいわ新選組は会議に呼ばれなかった。

番組では、同局政治部記者が今回の国民会議について「主要政党間で共通認識を持つことで、その後の国会での審議をスムーズに乗り切りたい消費税や社会保障など、大きな課題はスタートから主要野党も取り込み、進めたいのが本音」との解説を伝えた。

野党で参加したのはチームみらいだけだったが金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は「こういう会合は、僕はいいことではないかなというふうに思いますね」とコメントした。さらに「国会だけで討論すべきことではないので、継続的にずっとやってもらいたいなというのがあると。やっぱり減税とか予算組を後回しにして解散総選挙やったわけなので、何か本当にスピード感を持ってまずやるっていうところで、消費減税のところで、こういう話になってると思うんですけれども」とし「スピード感は確かに感じるので、ぜひそこは実現してもらいたいなっていうことは感じますね」と明かした。