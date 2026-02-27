鈴木愛理、アイナ＆長屋晴子との豪華ショットに大反響 「3人とも大好き」「歌番組にも」と期待の声
アイドルグループ「℃-ute」の元メンバーで歌手の鈴木愛理が26日までに自身のSNSを更新。人気アーティストとのレアな3ショットを公開し、話題となっている。
鈴木はインスタグラムで、「『ボクらの時代』アイナと晴子と三人で。アイナが我々を呼んでくれました、ありがとう」と感謝をつづり、番組で共演した歌手のアイナ・ジ・エンド、男女4人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・ギター、長屋晴子とのオフショットを披露した。
続けて、同番組への出演が「夢だった」と明かしつつ、「もっと真剣に語り合うつもりで気合い入れて現場行ったけど、気付いたらいつもの3人みたいな会話しかしてなかったな？予告もなんかすごい暴れてて心配だな？笑」と和やかな雰囲気だった収録を振り返った。また、「衣装にはテーマが オンエアで色々答え合わせしてください」と、放送への期待感をあおっている。
この投稿にはファンから多くの反響が寄せられた。コメント欄には「サイコー！3人とも大好き」「ずっと出てほしいって思ってた番組に大好きな2人と出演できてうれしい」「三人で歌番組にも出て欲しい！！」などの声が集まっている。