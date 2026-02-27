工藤静香、 手作りのキャロットケーキを披露 “アイデア満載”のレシピも紹介「素晴らしいし尊敬しかない」「何でも作れてほんとすごい」
歌手の工藤静香（55）が26日、自身のインスタグラムを更新。愛情たっぷり“手作り”のキャロットケーキを披露した。
【写真多数】アイデア満載！手作りキャロットケーキのレシピを公開した工藤静香
工藤は「人参 レモン 生姜 オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ」と、捨ててしまいがちな部分を主役にした1品を公開。「柑橘の香りが良いし繊維大量です！笑」と、全粒粉やココナッツオイル、シナモン、ナッツなどを用いたヘルシーなレシピを詳しく紹介した。
トッピングの特製クリームはカッテージチーズと生クリーム、レモン汁、てんさい糖を合わせた「ヘルシーバージョン」を考案。「ケーキとクリームが同じ位の量で食べるのがお勧め！」と、おいしさを最大限に引き出す食べ方も紹介した。
同時進行で肉料理を作っていたため「少し焦がしました〜」というおちゃめな失敗談も明かしつつ、肉料理とケーキを同時に作り上げるという手際の良さを披露した。
コメント欄には「めっちゃ美味しそう」「素晴らしいし尊敬しかない」「いつも凄い」「何でも作れてほんとすごい」「家族への愛を感じます」など称賛の声が多数寄せられている。
