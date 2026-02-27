「昨夜から入所者が…」

熊本市は、市内の特別養護老人ホームで「ウェルシュ菌」による集団食中毒が発生したと発表しました。市内では、今年初の食中毒事案です。

食中毒が発生したのは熊本市中央区の「特別養護老人ホーム琴平本町」です。

熊本市保健所によりますと、今年2月20日、施設の職員から保健所に「昨夜から今朝にかけて、入所者が下痢症状を訴えている」と連絡がありました。

50～100歳代の入所者25人（男性6人 女性19人）が病院で受診しましたが、入院した人はおらず、いずれも快方に向かっているということです。

全員が施設内で調理された給食を食べていて、検便で「ウェルシュ菌」が検出されたことなどから、保健所は給食が原因の食中毒と断定し、2月26日、施設の集団給食を1日の事業停止処分としました。

100℃でも死なない「ウェルシュ菌」とは

熊本市保健所によりますと、ウェルシュ菌は酸素不足で鍋の中で温度が下がることにより急増し、カレーやシチューなどの煮込み料理、大量調理した食品で多く見られます。

ノロウィルスに次いで集団化しやすいという特徴があり、去年発生した7件のうち1件もウェルシュ菌が原因の食中毒でした。

潜伏時間は6～18時間、腹痛や下痢が主な症状で、ほとんどの場合1～2日で回復します。

一度増えると100℃の加熱でも生き残る場合があり、アルコール消毒も効果がありません。温めなおしても食中毒を引き起こすことがあります。

保健所は対策として

▼前日調理を避け、加熱調理後は早く食べること

▼大量調理時は、菌が発育しやすい温度帯を保たないよう注意すること

▼保管する場合は小分けして急速冷却すること

を呼びかけています。