ÅÚÂ­¤ÇÈï³²¼ÔÂð¤òÊª¿§¤«¡¢¹âÎðÃËÀ­¤ò»¦³²¤·¸½¶â¤Ê¤ÉÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡ÖÂè°ìÈ¯¸«¼Ô¡×¤Î55ºÐÃËÂáÊá¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è

µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ²È¤ÎÃæ¤òÊª¿§¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤Î¼«±Ä¶È¡¦ºùÌÚÀ¶ÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î¡¢»ûÅÄ·û»Ê¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»¦³²¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½¶â¿ô½½Ëü±ß¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂè°ìÈ¯¸«¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÃË¤Î¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏºùÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë·¤¤ÎÀ×¤¬Ê£¿ô»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚÂ¤Ç²È¤ÎÃæ¤òÊª¿§¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£