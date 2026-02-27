アニソン歌手yozuca*（ヨズカ）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。20日に亡くなった夫でミュージシャン・作曲家の池田森さんの葬儀を終え、ファンにメッセージをつづった。

yozuca*は25日、「本日は雨の中、池田森（lotta）のお通夜にご参列いただきました皆様へ心より厚く御礼申し上げます」と参列者に感謝。「彼のラストステージ1日目に本当にたくさんの方に来ていただき、本人も大変喜んでいると思います。また、祭壇に飾りきれないほど沢山のお花をいただき、心より感謝致します」とつづった。

26日には葬儀を終え、「2日間に渡り沢山の方にお越し頂き、華やかなラストステージとなりました」と報告。ギターを手に歌う在りし日の池田さんの写真をアップし「ファンの皆様へ 森さんの曲を、歌声を、これからも聴いて頂けますと幸いです。それが彼のアンコールです」と呼びかけた。

yozuca*は23日、「突然のお知らせではございますが、長期療養中でした夫 寺司森（池田森、lotta）が2026年2月21日、永眠いたしました」と報告。「2023年にくも膜下出血で倒れて以降、皆さまより数多くの温かい励ましのお言葉やお心遣いをいただき、家族一同、感謝の気持ちでいっぱいでございます。心より厚く御礼申し上げます」と感謝し、「いつも自分のやるべきことに全力で向き合う彼らしく、懸命に病と向き合い、最後まで立派に闘い抜きました」とつづっていた。