西武ライオンズは、5月4日より6日に実施する福岡ソフトバンクホークス戦において、「ポケモンベースボールフェスタ 2026」を開催する。

「ポケモンベースボールフェスタ 2026」は、「ポケモン」の30周年を記念したコラボ。各球場でポケモンの特別演出や、Android/iOS用位置情報ゲーム「ポケモン GO」のスペシャルイベントなどが実施される。

ライオンズにおいては、上記期間中にオリジナルポケモンTシャツ（130cm/S/L）が来場者に配布されるほか、ピカチュウがベルーナドームに来場し、試合前には「ピカチュウのウェルカムハイタッチ」、試合後のイベントとして中学生以下の児童を対象とした「ピカチュウとハイタッチ！ベースランニング」が毎日開催。さらに、ピカチュウが見守るなか、セレモニアルピッチに親子で参加できるイベントも実施される。

なお、チケットについては3月6日よりファンクラブ先行抽選で順次発売される。