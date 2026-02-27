ZB1ソン・ハンビン、「スワロフスキー」韓国アンバサダーに就任！ホワイトデーを彩るビジュアル公開

ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、ロマンチックなビジュアルで魅了した。

ジュエリーブランド「スワロフスキー（Swarovski）」が、ソン・ハンビンを韓国アンバサダーに抜擢し、ホワイトデーの感性を込めた初のビジュアルを公開した。

【写真】「新宿に…」ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”

公開されたビジュアルでソン・ハンビンは、淡いパステルカラーのシャツとブラックデニムに、スワロフスキーのジュエリーを合わせ、ロマンチックな雰囲気を完成させている。

また、ブラックレザーのスタイリングでは、落ち着きつつも好奇心に満ちた表情で相反する魅力を披露した。今回のビジュアルの中心となっているスワロフスキーの「イディリア・ハート（Idyllia Heart）」は、キューピッドの矢からインスピレーションを得たコレクションだ。ハートを貫通する矢のモチーフによって、愛を伝える瞬間のときめきと強さを象徴的に表現したラインナップとなっている。

（写真＝「VOGUE」）ソン・ハンビン

スワロフスキーは、ソン・ハンビンのアンバサダー起用を記念したプロモーションも予告している。2月26日から「カカオトークギフト（Kakao Gift）」を通じて、ソン・ハンビンが着用したジュエリーを購入した顧客に、未公開のミニポスターを限定でプレゼントする。

さらに、3月4日からスワロフスキー島山（トサン）パーク・フラッグシップストアにて、カカオトークギフトの購入証明または現地での購入者を対象に、ソン・ハンビンのフォトフレームでの撮影機会が提供される。また、フラッグシップストア3階の「カフェ・スワロフスキー」で、期間限定の「ハンビン・スペシャルメニュー」を購入すると、ミニポスターが追加で進呈される。