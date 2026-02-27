【Trio-Try-iT Figure ー翠星石ー】 8月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure ー翠星石ー」を8月ごろに展開することを発表した。

本製品は、TVアニメ「ローゼンメイデン」に登場する「翠星石」を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、ドレープが美しいドレスやふわりとなびくヘッドドレス、愛らしい表情など見所満載の造形で仕上げられた翠星石の姿を一足先に確認することができる。

(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会