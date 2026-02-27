肌の印象に直結！ 特別なテク不要、旬のツヤ肌を叶える“ファンデーション”6選

人気ヘア＆メイクアップアーティストの𠮷粼沙世子さんと江端妃咲さんが今シーズンのトレンド肌の作り方をナビゲート！ 今回は、ファンデーション編。

肌印象に直結するファンデーションは、特別なテクニックなくツヤ肌になれるリキッドやクッションタイプを、好みやシーンに合わせて選ぶのがおすすめ。ベースとコントロールカラーで作った透明感を隠さないように、ツールを使って薄膜に仕上げるのがコツ。ベース＆コントロールカラー編はこちら。

リキッド｜極上のツヤが宿る名品が続々登場！

少量を指でのばしてからスポンジで密着させる／顔の中央から両目の目幅くらいまで、グラデーションになるように指で広げる。厚みのあるスポンジでタッピングをし、フェイスラインにもなじませる。

今回使用したアイテムはこちら！

SUQQU「ザ リクイド ファンデーション e」

光を味方に、モテツヤ肌 賞

見惚れるほどの極上ツヤ肌に

大人気のリキッドファンデが、ブランド史上最高のツヤ高さを携えて進化。高輝度オイルを抱えたツヤ膜が肌に密着し、表情が動くたび高貴な輝きを放つ。「しっかりカバーしながら、素肌感が残るのがお気に入り。時間が経っても粉っぽさのないツヤが続くから、好きぴとのデートには迷わずコレ」（タレント・餅田コシヒカリさん） SPF20〜25・PA＋＋〜＋＋＋ 全12色 30ml 各\11,000（SUQQU TEL. 0120-988-761）

Dior「ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウ」

メイクしながら素肌も育てま 賞

光を拡散して悩みをカムフラージュ

肌に溶け込むフォーミュラが、デジタルレタッチ級に肌を補正。ヒアルロン酸やナイアシンアミド配合でスキンケア効果も。「プライベートでも愛用するDiorファンデの新商品！ カバー力やツヤ感はもちろんだけど、塗っているあいだも美容液成分が巡る感覚が心地いい」（モデル、俳優・中島侑香さん） SPF50・PA＋＋＋ 全11色 30ml 各\8,030 2/27発売（パルファン・クリスチャン・ディオール TEL. 03-3239-0618）

Elegance「エアリー リクイッド ファンデーション」

抜け感が漂うノーブルスキン 賞

塗ったことを忘れる素肌仕上げ

軽やかなベールが毛穴や色ムラを自然にカバー。にごりのない透明感で肌を包み込み、つるんとなめらかなツヤ肌を叶える。「肌の上でスーッとのびて薄く仕上がるから、一日中メイクをしていても負担感はゼロ。すっきりとした爽やかな香りで、肌作りをしている時間も優雅で幸せな気持ちに」（ライター・真島絵麻里さん） SPF25・PA＋＋ 全6色 30ml 各\7,700（エレガンス コスメティックス お客様相談室 TEL. 0120-766-995）

クッション｜塗るだけで薄膜。素肌の延長のようなツヤ肌に

顔の中央部を中心に小刻みにスタンプ塗り／ファンデーションをパフに取ったら、ピンと張るように持ち、顔の中央から両目幅くらいまで、内から外へ小刻みにスタンプ塗りを。フェイスラインは最後に。

LUNASOL「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」

透明感向上！ 秒で肌が整うで 賞

光がにじむデューイー肌に

明るさを演出するパウダーと美容液成分をジェルに閉じ込め、均一な塗膜で毛穴や凹凸による影をカバー。塗った瞬間に肌のキメが整い、フレッシュな肌に。「メッシュ構造だから肌への密着度が高く、素肌と一体化するようなフィット感が嬉しい。時間が経っても塗りたての潤いが続く」（ヘア＆メイクアップアーティスト・伏屋陽子さん） SPF17・PA＋＋ 全3色 各\10,120※セット価格 3/6発売（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

PAUL ＆ JOE「プロテクティング ヴェール コンパクト」

1つで3役！ うるツヤ肌になれるで 賞

紫外線にも皮脂にも負けない

すりガラスのようなソフトフォーカス効果で、毛穴もくすみも感じさせないベビースキンに。「ファンデとは思えないみずみずしさで、潤い感たっぷり。色ムラやくすみをサラッとぼかしてくれるから、メイク直しにも重宝。下地の機能も兼ねているから、これ1つでもOK」（BEYOOOOONDS・里吉うたのさん） SPF50＋・PA＋＋＋＋ 全3色 各\6,050※セット価格 3/1発売（ポール & ジョー ボーテ TEL. 0120-766-996）

SHIRORU「ブライトベールクッション」

一日中潤い続ける素肌っぽクッション 賞

シミまで隠す美容液クッション

上質な潤いとツヤで肌を包み込み、トラブルを悟らせない理想の素肌感を持続。伸縮ゲルの中に微粒子パウダーや低分子ヒアルロン酸を配合し、毛穴を詰まらせることなくくすみをカバー。「重ねてもムラにならず、とっても自然。乾燥が気になる日でも、夕方まで乾燥を感じずしっとりとした肌をキープできました」（美容エディター＆ライター・古屋美枝さん） 全2色 各\3,960※セット価格 2/22発売（SHIRORU TEL. 0120-460-360）

左・𠮷粼沙世子

よしざき・さよこ ティーン誌から美容誌まで幅広く活躍する人気ヘア＆メイクアップアーティスト。年代や顔立ちにマッチするトレンドを取捨選択し、誰でも今っぽく変身させる。ロジカルなメイク解説に美容業界からの信頼も厚い。

右・江端妃咲

えばた・きさき 2007年1月30日生まれ、京都府出身。Juice=Juiceメンバー。グループきっての美容好きで、メイクやスキンケアへのこだわりは人一倍。ライブはセルフメイクが多く、トレンドコスメのチェックを欠かさない。