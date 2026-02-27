【「SCD-AZ18P2-B」ほか】 セール中

SCD-AZ18P2-B

Amazonにて、アイリスオーヤマの掃除機が割引価格で販売されている。

対象製品には、サイクロン式コードレス掃除機「SCD-AZ18P2-B」や、軽量1.1kgの紙パック式「SBD-T3AZP1-W」、ゴミ回収ドック搭載「SCD-23AZP1-W」などがラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】SCD-AZ18P2-B

過去価格：14,400円

セール価格：11,900円

割引率：17％

壁際のゴミも取り逃さない「きわまでヘッド」を搭載した、充電式サイクロンスティッククリーナー。「ダブルエッジ構造：ヘッド両端に付いた斜めのリブ」で、壁の端にあるゴミまで逃さず集めて吸引する。

パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。ダストカップと回転ブラシは簡単に取り外しができて、丸ごと水洗いできる。

【Amazon.co.jp限定】SBD-T3AZP1-W

参考価格：36,182円

セール価格：27,800円

割引率：23％

吸引力2倍を実現した紙パック式の充電式スティッククリーナー（※SBD-20AZP1-Wと比較。アイリスオーヤマ調べ）。小型で高性能なモーターを搭載しているため、軽くても強力な吸引力でしっかり吸い込む。

床を照らしてゴミを浮かび上がらせるLEDヘッドライト、ゴミの量をセンサーで感知してキレイを見える化するほこり感知センサーを搭載。また、自動モードで運転時、吸引力を自動調整する。4種のアタッチメントが付属。

【Amazon.co.jp限定】SCD-23AZP1-W

参考価格：45,273円

セール価格：29,800円

割引率：34％

「ゴミ回収ドック」を搭載した充電式サイクロンスティッククリーナー。ダストカップに溜まったゴミをドックに収集し溜めておけるため、ゴミ捨ての回数を約90日間に1回に減らせる。フィルターの手入れも不要で、使い捨てのためドックの手入れも簡単に行なえる。

※過去価格および参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。