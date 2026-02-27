º£Æü27Æü¡¡¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ø±«¤ÎÈÏ°Ï¹¤¬¤ë¡¡¶å½£¤È»Í¹ñ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ä¤ä¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«
º£Æü27Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¢¤È±«¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¶áµ¦¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü28Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü27Æü¸áÁ°¤Ï¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë±«
º£Æü27Æü¤Ï¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤ËÁ°Àþ¤¬¤Î¤Ó¡¢Äãµ¤°µ¤¬¶å½£ÆîÉô¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áº£Ä«¤Ï¶å½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÃëÁ°¤ÏÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤â±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÀ¾½ôÅç¼þÊÕ¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢ÅÔÇÀÄ®(µÜºê)¤Ç42.0¥ß¥ê¡¢¸ÞÅç»Ô(Ä¹ºê)¤Ç28.5¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü27Æü¸á¸å¤Ï¶áµ¦¤Þ¤Ç±«¤ÎÈÏ°Ï¹¤¬¤ë
¤³¤Î¤¢¤È27Æü¸á¸å¤Ï¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤¬Åì¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±«¤ÎÈÏ°Ï¤ÏÅì¤Ø¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ï¶áµ¦¤Ç¤â±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤ÈÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ïº£Ìë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÍîÍë¤äµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆîÀ¾½ôÅç¤â±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü27Æü¸á¸å¤Î12»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç50¥ß¥êÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯±«·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¶áµ¦¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤É±«¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢º£Æü27ÆüÌë¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü28Æü¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì
ÌÀÆü28Æü¤ÏÆüËÜ³¤¤«¤é¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ËÜ½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä»Í¹ñ¡¦¶å½£¤Ï¡¢ÆüÃæ¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¸áÁ°¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
º£½µ¤Î±«¤Ç¿åÉÔÂ¤Î¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£