仲里依紗、自宅で夫・中尾明慶のためにチョコ作り「おいしそう〜」「オーブンでっか」「すごい愛を感じます」 遅めのバレンタインで“独自アレンジ”のドバイチョコ作る
俳優の仲里依紗（36）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「遅めのバレンタイン」として、夫で俳優・中尾明慶（37／※SNS上の愛称はキツネさん）に手作りチョコレートを作る様子を公開した。
【動画】「すごい愛を感じます」夫・中尾明慶のためにチョコを手作りする仲里依紗 ※完成は14：40ごろ
動画には、妹・れいなさんも登場。里依紗は、SNSで流行中の「ドバイチョコ」を、れいなさんは人気商品『源氏パイ』風のチョコパイ菓子を作ることを紹介し、それぞれ調理に取り掛かった。
「ドバイチョコ」は、チョコの中にピスタチオのペーストが入っているのが通常だというが、里依紗はそのペーストをドライ苺を使ってアレンジ。さらに、米粉のビーフンを活用することで“グルテンフリー版ドバイチョコ”に仕上げるという。
チョコレート作りは順調に進み、最後はミッキーマウス＆ミニーマウスの型に入れて完成。試食したれいなさんは「え、おいしい！食感が楽しい。ただのチョコじゃなくてジャリジャリするから」と絶賛し、ピスタチオの代わりに使った苺の味も「オシャレな苺って感じ」と評価した。
里依紗が“成功”した一方、れいなさんが作ったチョコパイはオーブンでの焼き時間を誤ってしまったことで黒焦げに。失敗したパイを里依紗が「縄文土器」と揶揄して笑い合うなど、ハプニングに見舞われながらも楽しげな2人の様子が映し出されている。
コメント欄には「なんやかんやで毎年キツネさんにチョコ作るので、すごい愛を感じます」「おいしそう〜 キツネさんうれしいですね」「キツネさんが食べた後の感想もめっちゃ気になるw」「オーブンでっか さすが大女優のおうち！」「れいちゃんがおドジなのマジで可愛い」「れいちゃんのドタバタ感と里依紗ちゃんのお姉ちゃんぶりの対比が面白すぎて好きです」「姉妹で楽しそう〜!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「すごい愛を感じます」夫・中尾明慶のためにチョコを手作りする仲里依紗 ※完成は14：40ごろ
動画には、妹・れいなさんも登場。里依紗は、SNSで流行中の「ドバイチョコ」を、れいなさんは人気商品『源氏パイ』風のチョコパイ菓子を作ることを紹介し、それぞれ調理に取り掛かった。
チョコレート作りは順調に進み、最後はミッキーマウス＆ミニーマウスの型に入れて完成。試食したれいなさんは「え、おいしい！食感が楽しい。ただのチョコじゃなくてジャリジャリするから」と絶賛し、ピスタチオの代わりに使った苺の味も「オシャレな苺って感じ」と評価した。
里依紗が“成功”した一方、れいなさんが作ったチョコパイはオーブンでの焼き時間を誤ってしまったことで黒焦げに。失敗したパイを里依紗が「縄文土器」と揶揄して笑い合うなど、ハプニングに見舞われながらも楽しげな2人の様子が映し出されている。
コメント欄には「なんやかんやで毎年キツネさんにチョコ作るので、すごい愛を感じます」「おいしそう〜 キツネさんうれしいですね」「キツネさんが食べた後の感想もめっちゃ気になるw」「オーブンでっか さすが大女優のおうち！」「れいちゃんがおドジなのマジで可愛い」「れいちゃんのドタバタ感と里依紗ちゃんのお姉ちゃんぶりの対比が面白すぎて好きです」「姉妹で楽しそう〜!!」など、さまざまな反響が寄せられている。