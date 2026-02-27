アメリカのヒラリー・クリントン元国務長官は、性的人身売買などの罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐり、連邦議会の委員会に証言し、「エプスタイン氏と会ったことはない」などと強調しました。

アメリカ連邦議会下院の監視・説明責任委員会は26日、ヒラリー・クリントン元国務長官から富豪のエプスタイン元被告との関係について聴取しました。

聴取は非公開で行われましたが、ヒラリー氏は終了後、報道陣の取材に答え、「エプスタイン氏と会ったことはない」などと証言したことを明らかにしました。

ヒラリー・クリントン元国務長官

「（聴取に対し）“ジェフリー・エプスタインとは面識がない”と何度も言わなければならなかった。彼の島には行ったことがないし、自宅にも事務所にも行ったことがない」

また、ヒラリー氏は共和党が主導する委員会が自身に証言を求めたのは、「エプスタイン氏とトランプ大統領の交友関係から国民の目をそらすためだ」と批判。トランプ氏に証言を求めるべきだと訴えました。

27日には、同じ委員会に対してヒラリー氏の夫、ビル・クリントン元大統領が証言することになっています。