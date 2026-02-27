『葬送のフリーレン』美少女イラスト！有名漫画家の画力に大反響「レベチすぎ」「ヒンメル目線だ」
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期放送を記念して、公式Xにて『君は冥土様。』作者・しょたん先生からの応援イラストが公開された。美少女化したフリーレンが描かれている。
【画像】画力すごい！美少女すぎる…しょたん先生が描いた『フリーレン』イラスト
イラストは、恋愛漫画のようなキラキラしたフリーレンが描かれており、「フリーレンが世界一の美少女に見える魔法発動中（勇者限定パッシブスキル）」と説明された一枚になっている。
これにファンは「なにこれ上手すぎるくないか！！？レベチすぎてもうすごい(語彙力皆無)」「しょたん先生の絵本当に凄すぎる」「これは紛れもなくヒンメル目線だ」「ど、ど、どひゃぁぁぁぁぁぁぁう、上手すぎる…す、すごい」などの声があがっている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
