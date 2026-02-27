TWICE・SANA、地中海の開放的なロケーションで軽やかさ体現 「ラルフ ローレン」ビジュアルで美脚も
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが、ラルフ ローレンのSpring 2026 「Polo Play」バッグのキャンペーンビジュアルに起用された。
【別カット】開放的なロケーションで美脚を披露したSANA
ラルフ ローレンは、Spring 2026「Polo Play（ポロ プレイ）」バッグのキャンペーンビジュアルに、グローバルガールズグループTWICEのSANAを起用。本キャンペーンは、フランス・マルセイユで撮影。地中海の光と風を感じさせる開放的なロケーションを舞台に、「Polo Play」が掲げる“Joy（喜び）”と“Optimism（ポジティブな精神）”を、SANAが軽やかに体現する。SANAのルックは、青空や海を背景に4種公開され、美脚も披露している。
「Polo Play」バッグは、ラルフ ローレンのアイコンであるポロシャツから着想を得た、シンプルで洗練されたフォルムが魅力のコレクション。クリーンなデザインに、ブルー、グリーン、オレンジ、ピンクなどの鮮やかな新色が追加され、これからの暖かい季節にマッチしたポジティブなムードを盛り上げる。各バッグにはコントラストカラーのポロポニーロゴがあしらわれ、ブランドのヘリテージを称えるとともに、タイムレスな存在感を際立たせている。
今回のビジュアルは、澄んだ空と地中海のブルーを背景に、「Polo Play」バッグの色彩とシルエットが一層際立つ仕上がり。リゾートの空気感と都市のエッセンスが交差するロケーションが、コレクションのプレイフルさと洗練さを同時に引き立て、Spring 2026 シーズンのテーマである「旅」を象徴するキャンペーンとなっている。
