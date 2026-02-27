あべのハルカス近鉄本店「惣菜売場」大幅改装…フロア面積の約6割 2・28に第1弾ブランドが登場【一覧】
あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）の惣菜売場の大幅改装が、あす2月28日から始まる。開業以来最大規模となるリモデルの第1弾となる。
近鉄百貨店は、中期経営計画の中期ビジョンとして「新たな価値創造事業会社＝百“価”店 へと生まれ変わる」ことを掲げ、「旗艦店 あべのハルカス近鉄本店『リモデル』」を重点施策とする。今回、その実現への取り組みの一環として、2026年2月より4月末にかけて、ウイング館地下2階の惣菜売場の改装を実施する。
2014年のあべのハルカス全面開業以来、惣菜売場としては最大規模の改装となり、対象面積は同フロアの約6割に及ぶ。近年需要が高まっている洋惣菜を中心に、全国初登場や既存ブランドによる新業態など、計16ショップが新たに登場し、多様なニーズに応える関西最大級のラインナップを誇る惣菜売場へと進化する。
その第1弾として、2月28日に注目の2ブランドを先行オープン。続く4月末には、昨年の国際的なイベントで話題となったグルメや、本場の活気を届ける国際色豊かな専門店など、食のトレンドを凝縮した店舗がそろう。
■第1弾：2月28日（土）オープンブランド
【グリルキャピタル東洋亭デリ】
京都の老舗洋食店の味を気軽に楽しめるデリスタイル。看板メニューの「百年洋食ハンバーグ弁当」や、丸ごとトマトの「トマトサラダ」はもちろん、あべのハルカス近鉄本店限定の弁当にも注目。
・百年洋食ハンバーグ弁当 1折 1431円
・【オープニング価格】2月28日（土）〜3月7日（土） 東洋亭の王道洋食弁当 1折 1662円（各日限定数30）
・【あべのハルカス近鉄本店限定】カレー弁当 1折 1101円
百貨店初登場【みなみやましろ村】
京都府唯一の村、南山城村の魅力が詰まった道の駅が百貨店初登場。お茶や地元食材を使った人気商品やイートインスイーツを楽しめる。
・ほうじちゃチョコパウンドケーキ 1個 2376円
・抹茶ソフト 1個 880円
関西の「おいしい」が集結する産直ゾーンが誕生
「みなみやましろ村」のオープンに合わせ、近鉄沿線の産直野菜を販売する「ハルチカマルシェ」が隣接エリアに移設しリフレッシュオープン。関西圏の産地直送の逸品が集結し、旬の味覚と地域で愛される名品がそろう場所へとさらに進化する。
ハルチカマルシェ リフレッシュオープンセール 2月24日（火）〜3月3日（火）
・大阪いちご はるかすまいる 紅ほっぺ 中粒 1パック 1080円
