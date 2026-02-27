3·î¤Î¿©ÉÊÃÍ¾å¤²¤ÏÁ°Ç¯Èæ7³ä¸º¡¢Êª²Á¾å¾º¤è¤¦¤ä¤¯°ìÉþ¤«¡¡2·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï1.8%¡¡16¥«·î¤Ö¤ê2¡óÌ¤Ëþ¤Ë
3·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ7³ä¸º¾¯¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤¬°ìÉþ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
27ÆüÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Åìµþ23¶è¤Î2·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢ÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Áí¹ç¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤¿¾å¾ºÎ¨¤¬1.8¡ó¤È¡¢16¥«·î¤Ö¤ê¤Ë2¡óÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤ÎÊä½õ¤ä¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤¬9.2¡ó²¼¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢°ì»þ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¥³¥áÎà¤Î¾å¤²Éý¤â18.2¡ó¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢3·î¤Î¿©ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤â°ìÉþ·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ¡¢¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÊÌÜ¿ô¤Ï684¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤«¤é7³ä¤Û¤É¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ß°Â¤ÎÄ¹´ü²½¤¬ºÆ¤Ó²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÄÂ¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£