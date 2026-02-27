「どんな気持ちで聞けばいいのＷＷ」Snow Man公式、宮舘涼太主演ドラマ主題歌発表に反響！ 「楽しみ倍増」
Snow Manの公式Xアカウントは2月26日、投稿を更新。メンバーが主演を務めるドラマの主題歌について発表し、反響が寄せられています。
【写真】宮舘涼太主演ドラマビジュアル
コメントでは「ドラマ主題歌決定誠におめでとうございます」「怒涛の新曲〜〜〜〜！！！」「供給過多で嬉しい悲鳴です！！！！！！」「楽しみ倍増でワクワクが止まりません」「舘様センターであってくれ！」「みんなが舘さんのこと大好きな気持ち、届け」などの声のほか、「どんな気持ちで聞けばいいのＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷ」「10年も待ち続けた自担の主演ドラマ主題歌 こんな気持ちで迎えるなんて」など、宮舘さんの熱愛報道を受け複雑な心境のファンの声も寄せられています。
(文:熱帯夜)
「供給過多で嬉しい悲鳴です！！！！！！」同アカウントは「宮舘涼太 主演ドラマ テレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に 新曲『SAVE YOUR HEART』が決定！」とつづり、1枚の画像を投稿。メンバーの宮舘涼太さん主演ドラマの主題歌に、Snow Manの新曲が採用されることを発表しました。23日には、メンバーの佐久間大介さんが主演を務める映画『スペシャルズ』の主題歌「オドロウゼ！」が各種音楽サイトで配信開始されたばかりで、怒涛（どとう）の新曲ラッシュです。
ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日）とは？ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日）は、連ドラ初主演の宮舘さんが“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”を演じ、少女漫画編集者のヒロイン役は俳優の臼田あさ美さんが務めます。放送は4月4日23時から開始予定。新曲リリースもドラマも楽しみに待ちたいですね。
